[Deal du jour] Pour augmenter le stockage de votre PS5, l’utilisation d’un SSD interne est la meilleure solution. Leur prix de plus en plus bas, ainsi que leurs performances, en font des produits parfaits pour accompagner votre console.

C’est quoi, la promotion sur ces SSD Internes de 1 To ?

Amazon propose une réduction sur le SSD Sam’sung 980 Pro de 1 To, compatible avec la PlayStation 5. Habituellement vendu autour de 100 €, il est en ce moment proposé au prix de 88,40 €.

Le SSD Crucial P5 Plus de 1 To, compatible avec la PlayStation 5, est quant à lui habituellement vendu autour de 85 €, il passe pour la première fois sous la barre des 80 € sur Amazon, et est proposé au prix de 79,99 €.

C’est quoi, ce SSD de Samsung pour PS5 ?

Le 980 Pro est un SSD aux performances adaptées à la console de Sony, avec une interface PCIe 4.0 et des débits jusqu’à 7 000 Mo/s en lecture et plus de 5 000 Mo/s en écriture. En plus du stockage augmenté, les transferts et les téléchargements des jeux iront plus vite. En plus de la PS5, il convient pour votre PC, et se chargera de donner un petit coup de jeune à ce dernier. Les démarrages, chargements, téléchargements et transferts seront optimisés.

Pour la PS5, il est préférable de prendre un dissipateur de chaleur afin d’éviter la surchauffe du SSD. Le dissipateur thermique Glotrends M.2, au prix de 9,99 €, convient parfaitement. Si vous ne voulez pas vous embêter à manipuler deux composants, le 980 Pro existe aussi dans une version avec un dissipateur directement intégré, vendue au prix de 108,99 €. Dans le cas d’une utilisation avec la PlayStation 5, veillez à bien installer la dernière version à jour du firmware de la console, et à suivre notre tutoriel.

Samsung 980 PRO. // Source : Samsung

C’est quoi, ce SSD Crucial P5 Plus ?

Le Crucial P5 Plus est un SSD interne qui se destine aux PC et à la console de Sony. Vous pouvez consulter notre guide des meilleurs SSD pour votre PlayStation 5, pour le comparer au 980 Pro de Samsung. Sa technologie NVMe Gen 4 et son interface en PCIe 4.0 offrent des vitesses de lecture séquentielle jusqu’à 6 600 Mo/s. Vous profiterez de démarrages et de temps de chargement plus rapides, et pourrez lancer Diablo IV, et ses presque 90 Go, avec une fluidité appréciable. Si vous l’utilisez avec votre PC, vos photos, vidéos et tous vos fichiers seront stockés avec fiabilité dans le P5 Plus.

Tout comme le 980 Pro, le dissipateur thermique Glotrends M2, au prix de 9,99 €, est compatible avec le P5 Plus. Il permet d’éviter la surchauffe des composants dans votre console. Enfin, le MTTF (le temps moyen avant une probable panne) du SSD de Crucial est de plus de 2 millions d’heures. Une excellente longévité, couplée à une garantie limitée de 5 ans, ou une endurance maximale de 600 To.

SSD P5 Plus 1 To de Crucial. // Source : Crucial

Pour aller plus loin avec les disques durs

👉 Découvrez les meilleurs titres de la PS5 à stocker sur votre SSD.

C'est sûr : vous payez votre forfait 4G trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.