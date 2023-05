[Deal du Jour] Iconique dans le milieu du gaming, la G502 Hero de Logitech est actuellement en promotion. Farmez pendant des heures, lancez vos sorts ou tirez sur vos ennemis avec précision et sans latence. Confortable et fiable, la Logitech G502 offre un rapport qualité prix imbattable avec ce bon plan. C’est simple, vous ne trouverez pas meilleure souris gamer à ce prix.

C’est quoi, la promotion sur cette souris de Logitech ?

La souris filaire G502 Hero de Logitech est vendu 89,99 € sur le site officiel de la marque. Elle est régulièrement trouvable en promotion entre 55 et 60 €. LDLC la propose en ce moment au prix de 49,95 €.

C’est quoi, cette souris gaming ?

La G502 est une souris filaire pensée pour les jeux vidéo, à la prise en main idéale. Ses dimensions de 13,2 × 7,5 × 4 cm et sa taille fine en font une souris ergonomique et confortable, malgré un poids de tout de même 121 g. Les plus petites mains n’auront aucun problème pour accéder à la plupart des boutons, bien répartis sur la souris. Les grandes mains dépasseront légèrement à l’avant, mais sa forme particulière, qui laisse la place à un emplacement pour le pouce, rend la manipulation agréable malgré son petit gabarit.

La G502 possède en tout 11 boutons programmables, que vous pourrez configurer via le logiciel dédié. Cinq boutons sont directement à proximité du pouce et sont facilement atteignables. Ils offrent une résistance parfaite avec une sensation de clic agréable, et une grande précision. La molette débrayable possède une fonction de défilement libre, qui a malheureusement tendance à profiter beaucoup trop de sa liberté. Elle fera par moments défiler les pages contre votre volonté, au hasard d’un clic. Notez qu’elle vous permet aussi d’utiliser le défilement horizontal.

Les boutons de la G502 Hero sont bien placés // Source : Logitech

Cette promotion sur la souris filaire G502 vaut-elle le coup ?

Si vous cherchez une souris filaire pour le gaming, classique, mais efficace, c’est un excellent prix. Consultez notre guide des meilleures souris dédiées aux jeux vidéo, pour vous faire une idée plus précise de vos besoins. La G502 embarque le capteur optique Logitech HERO 25K. Performante avec ses 25 600 dpi, la souris vous permet d’effectuer des mouvements rapides et précis. La fréquence de rafraîchissement est configurable, entre 120 Hz et 1 000 Hz théoriques.

Logitech accompagne sa souris d’un logiciel maison, afin de configurer l’intégralité de l’appareil. Bien qu’il ne soit pas des plus agréable à utiliser, vous pourrez mapper les boutons, ou modifier le rétroéclairage. Notez que cinq poids de 3,6 g sont fournis avec la G502, pour trouver le poids et la configuration qui vous sied le mieux. Enfin, même si un tapis de souris est fortement conseillé, le capteur offre des performances suffisantes sur n’importe quelle surface.

