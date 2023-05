[Deal du Jour] Pour augmenter le stockage et les performances de votre PS5, Amazon propose le SSD interne P5 Plus de Crucial à un excellent prix. Il convient aussi si vous souhaitez simplement redonner un coup de jeune à votre PC.

C’est quoi, la promotion sur ce SSD interne Crucial ?

Le SSD interne Crucial P5 Plus de 2 To est compatible avec la PlayStation 5. Vendu il y a quelques mois à plus de 200 €, son prix a depuis régulièrement baissé. Il est aujourd’hui proposé sur Amazon au prix de 129,68 €, dans le cadre d’une vente flash.

C’est quoi ce SSD 2To de Crucial compatible avec la PS5 ?

Les SSD compatibles avec la PS5 connaissent en ce moment de bonnes baissent de prix. C’est le cas du Crucial P5 Plus, un SSD interne destiné aux PC et à la PlayStation 5. Les 2 To de stockage supplémentaire ne seront pas de trop avec la console de Sony. Vous pourrez, en effet, tripler le stockage, mais aussi lancer de gros jeux Triple A, tout en profitant des meilleures performances possibles. La technologie NVMe Gen 4 offre des vitesses de lecture séquentielle jusqu’à 6 600 Mo/s et 5 000 Mo/s en écriture.

L’interface en PCIe 4.0 permet des démarrages et temps de chargement plus rapides, et optimise les téléchargements et transferts de fichiers. Utile pour la PS5, le P5 Plus est aussi idéal pour donner une seconde vie à votre PC. Vos photos, vidéos et vos nombreux fichiers seront stockés avec fiabilité, et la vitesse de votre ordinateur sera sensiblement améliorée, ce qui est toujours bon à prendre.

Rassurez-vous, installer un SSD interne dans une PS5 n’est pas très compliqué // Source : Seagate

Ce SSD interne de Crucial est-il une bonne affaire ?

Moins de 130 €, c’est même une excellente affaire, pour un SSD de 2 To. Sur PC, la plupart des logiciels se lanceront et tourneront mieux. Les joueuses et les joueurs profiteront aussi d’une meilleure configuration gaming, grâce aux bonnes performances du P5 Plus.

Dans le cas d’une utilisation avec la PS5, pensez à installer en amont la dernière version du firmware de la console. Il est aussi recommandé d’ajouter un dissipateur de chaleur pour éviter la surchauffe. Le P5 Plus en est malheureusement dépourvu, mais le dissipateur thermique Glotrends M2 est parfaitement compatible. Il est en ce moment proposé sur Amazon au prix de 7,99 €.

Pour aller plus loin avec les disques durs

👉 Notre tuto pour installer un SSD sur votre PS5

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.