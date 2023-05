[Deal du jour] Pour augmenter le stockage et les performances de votre PC et PS5, Amazon propose des promotions sur les SSD Internes P5 Plus et 970 Evo Plus. Leur prix vraiment bas et leurs performances en font vraiment des produits parfaits pour clôturer les French Days.

C’est quoi, la promotion sur ces SSD Internes de 1 To ?

Amazon propose une réduction sur le SSD Crucial P5 Plus de 1 To, compatible avec la PlayStation 5. Habituellement vendu autour de 100 €, il est proposé au prix de 80,99 €.

Le SSD Samsung 970 Evo Plus de 1 To, idéal pour votre PC, perd 30 € et est proposé au prix de 59,99 €.

C’est quoi, ce SSD interne compatible PS5 ?

Le Crucial P5 Plus est un SSD interne qui se destine aux PC et à la console de Sony. Dans le cas de cette dernière, le SSD est utile pour doubler le stockage, et pour lancer des jeux gourmands en ressources avec fluidité. Sa technologie NVMe Gen 4 offre des vitesses de lecture séquentielle jusqu’à 6 600 Mo/s. L’interface utilisée est en PCIe 4.0. Vous profiterez donc de démarrages, de temps de chargement, de téléchargements et de transferts de fichiers rapides. Dans le cas d’une utilisation sur un PC, vos photos, vidéos et vos nombreux fichiers seront stockés avec fiabilité.

Dans le cas d’une utilisation avec la PS5, pensez à installer en amont la dernière version à jour du firmware. Notez qu’il est recommandé d’ajouter un dissipateur de chaleur, afin d’éviter la surchauffe de votre console. Le dissipateur thermique Glotrends M2 est parfaitement adapté et est en ce moment au prix de 7,99 €.

SSD P5 Plus 1 To de Crucial // Source : Crucial

C’est quoi, ce SSD interne pour PC ?

Le Samsung 970 Evo Plus est un SSD pour PC et ordinateur portable. Son interface est en PCIe 3.0, et il offre des vitesses de lecture de 3 500 Mo/s, ainsi que des vitesses d’écriture de 3 300 Mo/s. Ce n’est certes pas le plus rapide des SSD, mais ses débits sont suffisants pour exécuter la plupart des tâches, même celles gourmandes en ressources. Couplé avec ses 1 To de stockage, il convient parfaitement si vous souhaitez redonner une seconde vie à votre ordinateur.

Ce SSD s’accompagne du logiciel Samsung Magician. Ce dernier vous permet de vérifier l’état et le bon fonctionnement du SSD, de choisir certaines options de sécurité, ou encore de procéder aux mises à jour indispensables.

970 Evo Plus Samsung // Source : Samsung

