Alexa offrira prochainement des options de conversation et de service plus importantes, grâce à l’intelligence artificielle. C’est en tout cas le souhait d’Amazon, qui entend améliorer son assistant personnel avec des technologies semblables à celles qui animent ChatGPT.

Amazon fourbit ses armes avant de descendre dans l’arène de l’intelligence artificielle (IA) générative. D’après des documents internes consultés le 2 mai par Business Insider, le géant du commerce électronique désire équiper son assistant personnel Alexa d’un module lui permettant de fonctionner avec un service comme ChatGPT.

Aujourd’hui, cette application de reconnaissance vocale qu’est Alexa possède un éventail de facultés limité. Présente au sein des appareils Echo et dans divers autres appareils tiers, elle dispose d’une reconnaissance vocale pour saisir les instructions qu’on lui donne à voix haute. Elle a aussi une synthèse vocale pour répondre quand on lui parle.

Un Alexa à la sauce ChatGPT

Le plan d’Amazon serait de muscler franchement Alexa avec un ChatGPT-like. Pour cela, il lui faut s’appuyer sur un modèle de langage afin de comprendre et traiter les interactions avec l’internaute. Selon les documents internes, Amazon a opté pour la conception de son propre modèle de langage, appelé LLM (Large Language Model) Alexa Teacher Model.

D’après un mémo, ce nouvel Alexa devra donner l’impression aux internautes que l’assistant personnel « pense » au lieu d’aller consulter des informations dans une base de données. Dans les faits, c’est pourtant ce qu’il se passera : l’assistant ira consulter ses archives ou cherchera des informations sur le net. Ce qui ne veut pas dire qu’il ne pourra pas raisonner dessus.

« Salut, c’est Alexa ». Bientôt, « salut, c’est AlexaGPT ? » // Source : Amazon

Contacté par nos confrères, Amazon a suggéré que ce modèle serait utilisé depuis un certain nombre d’années. Un porte-parole a aussi ajouté que son groupe bâtit par ailleurs « de nouveaux modèles beaucoup plus vastes, plus généralisés et plus performants » pour améliorer encore plus l’assistant personnel, afin qu’il soit « plus proactif et conversationnel. »

Jusqu’à présent, Amazon s’était montré relativement discret quant à ses plans dans l’IA générative. Courant avril, la société a présenté le projet Bedrock, une suite d’outils d’IA pour répondre à diverses tâches : créer un chatbot, générer des images, résumer un document, écrire du texte, etc. Il s’agissait ici surtout de donner une boîte à outils pour les clients d’Amazon.

Les grandes entreprises de la tech développent pour la plupart leur propre LLM. OpenAI utilise GPT-3 et GPT-4 pour animer ChatGPT (c’est aussi ce qu’utilise Microsoft pour Bing, en tant que partenaire). Google a mis en place LaMDA pour Bard. Et Facebook a développé LLaMA, qui alimente des projets open source tels HuggingChat.

