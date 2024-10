Lecture Zen Résumer l'article

Alors que Copilot peine à convaincre sur Windows, OpenAI vient enfoncer le clou en lançant une application pour ChatGPT. De quoi utiliser le chatbot sans passer par son navigateur.

Depuis juin 2024, les utilisateurs macOS de ChatGPT peuvent profiter d’une application native. Ce n’était pas le cas jusqu’à présent des personnes sur Windows, qui devaient se contenter d’utiliser leur navigateur web. OpenAI lance enfin une application Windows pour ChatGPT, uniquement pour les utilisateurs abonnés à son service pour le moment.

Les utilisateurs de PC Windows ont enfin une application ChatGPT

C’est sur X qu’OpenAI a fait son annonce, laconique, de l’arrivée de l’application de son chatbot sur PC, le 17 octobre. L’entreprise indique que les utilisateurs de ChatGPT Plus, Entreprise et Edu peuvent tester une première version dudit logiciel. Une première version qui contient sans doute des bugs et qui n’offre pas autant de fonctionnalités que la version web.

ChatGPT dans Windows // Source : Windows Store

Pour l’utiliser, il convient de passer par un raccourci clavier : Alt + Espace. Cela ouvre le logiciel et on peut commencer à converser avec lui. Le logiciel permet d’utiliser tous les modèles d’OpenAI, notamment o1-preview, son tout dernier grand modèle de langage (LLM), comme le précise la fiche sur le Windows Store. L’avantage du logiciel, c’est qu’on peut lui donner des fichiers et des photos plus rapidement : de quoi résumer/analyser plusieurs documents. Il y a même Dall-E, le générateur d’images, intégré.

ChatGPT vs Copilot : le match est lancé sur Windows

L’autre défi d’OpenAI, c’est de concurrencer Microsoft sur son propre terrain de jeu : Windows. Pour cela, la société a précisé que tous les utilisateurs (y compris ceux qui ne paient pas) pourront profiter de l’application avant 2025. Cela crée une concurrence plus forte à l’encontre du chatbot de Windows, Copilot.

ChatGPT dans Windows. // Source : OpenAI

D’autant plus que ce dernier a tendance à décevoir les fans de la première heure. Il n’y a plus de réelle version bureautique du chatbot et les fonctions promises ne sont plus à l’ordre du jour pour Microsoft. Pour l’instant, Copilot n’est rien d’autre qu’une Progressive Web App (PWA), à savoir une fenêtre web. Ainsi, le chatbot d’IA n’est pas une « vraie » application. Sur Windows donc, Microsoft a (un peu) de souci à se faire.

Suivez l’actualité de l’IA avec la newsletter de Numerama, écrite par une IA !

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

ChatGPT Télécharger gratuitement

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+