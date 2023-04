Amazon se lance lui aussi dans l’IA générative pour concurrencer ChatGPT, Dall-E et Midjourney. Le groupe annonce le projet Bedrock, qui est une suite d’outils d’IA pour répondre à diverses tâches : créer un chatbot, générer des images, résumer un document, écrire du texte…

C’était l’un des derniers géants de la tech à ne pas avoir pris position sur l’IA générative. C’est désormais chose faite. Dans un billet de blog publié le 13 avril, Amazon annonce descendre dans l’arène avec plusieurs outils qui fonctionnent en profitant des capacités de l’entreprise américaine dans le stockage et la puissance de calcul, avec Amazon Web Services (AWS).

Dans ce cadre, la société a dévoilé le modèle Bedrock. Il s’agit en fait d’une suite d’outils qui sont manifestement taillés pour rivaliser avec certaines des solutions les plus célèbres du marché aujourd’hui. On pense à ChatGPT pour la production de texte et à Dall-E et Midjourney pour la génération d’images à la volée, selon les instructions (« prompts ») de l’internaute.

Bedrock, la boîte à outils d’Amazon sur l’IA générative

Bedrock met à disposition des modèles d’intelligence artificielle (appelés modèles de fondation ou foundation models en anglais), selon ce que cherche à obtenir la clientèle d’Amazon. Entraînés sur de vastes corpus de données, ces modèles peuvent ensuite servir à exécuter diverses tâches, notamment pour accélérer le développement de projets en aval, côté utilisateur.

C’est d’ailleurs l’un des arguments qu’Amazon avance. L’idée que l’usager n’a à s’embêter ni avec le développement de son propre modèle de langage ni avec l’infrastructure sur laquelle le faire tourner. En effet, il n’y a besoin que de l’API mise à disposition par l’entreprise. Toute la partie technique est gérée par Amazon avec AWS, sur le même principe que le cloud.

« Bedrock vous offre la flexibilité de choisir parmi une large gamme de modèles […] afin que vous puissiez trouver le modèle le mieux adapté à ce que vous essayez de faire », écrit l’entreprise. Le tout sans avoir besoin du moindre serveur à gérer pour le client. « Vous pouvez rapidement vous lancer […] et intégrer et déployer facilement dans vos applications. »

Ici, Amazon cherche surtout à draguer les entreprises de plus petite taille ou de taille intermédiaire qui ne peuvent pas mettre en œuvre seules les procédés de l’IA, comme l’apprentissage automatique. Une offre qui pourrait également séduire les startups, qui pourraient ainsi accélérer leur développement en déportant le travail sur les modèles d’IA et le cloud d’Amazon.

Stable Diffusion, Titan, Claude et Jurassic-2 : quatre modèles dans Amazon

Les quatre modèles proposés sont les suivants. Trois sont fournis par des startups, un par Amazon.

Jurassic-2, conçu par AI21 Labs : c’est un modèle de langage multilingue pour générer du texte . Sa particularité est de s’occuper d’autres langues que l’anglais : le français, l’espagnol, l’allemand, le portugais, l’italien et le néerlandais.

. Sa particularité est de s’occuper d’autres langues que l’anglais : le français, l’espagnol, l’allemand, le portugais, l’italien et le néerlandais. Claude, développé Anthropic : ce modèle est taillé pour converser (chatbots), répondre aux questions et automatiser le flux de travail. Amazon précise qu’il a été formé sur des « systèmes d’IA honnêtes et responsables ». Claude a été évoqué à l’occasion de DuckAssist, le ChatGPT made in DuckDuckGo.

(chatbots), répondre aux questions et automatiser le flux de travail. Amazon précise qu’il a été formé sur des « systèmes d’IA honnêtes et responsables ». Claude a été évoqué à l’occasion de DuckAssist, le ChatGPT made in DuckDuckGo. Stable Diffusion, de Stability AI : lui est un équivalent de Midjourney et Dall-E . Ce modèle produit des images, illustrations, logos et dessins, qui peuvent être de haute qualité et réalistes. Une nouvelle version a été lancée en novembre dernier.

et . Ce modèle produit des images, illustrations, logos et dessins, qui peuvent être de haute qualité et réalistes. Une nouvelle version a été lancée en novembre dernier. Titan, la solution d’Amazon : il permet de résumer des textes (articles, livres, documents…), d’en générer, de trouver et d’extraire des informations dans des corpus de données, ou de personnaliser l’expérience (recommandation de produits, par exemple).

Les différentes capacités proposées à travers Bedrock. // Source : Amazon

En exemple, le géant de l’e-commerce imagine un responsable marketing travaillant pour une entreprise de mode, qui a besoin de développer des publicités et des campagnes ciblées pour une nouvelle ligne de sacs à main. Bedrock peut alors générer des contenus pour réseaux sociaux, des publicités et des textes autour des sacs à main, automatiquement.

Il aura juste fallu lui donner quelques exemples étiquetés (une vingtaine suffirait, selon Amazon) sur les slogans les plus performants de la marque lors des précédentes campagnes, ainsi que sur les produits à mettre en avant. Le responsable marketing n’a plus qu’à choisir ce qui lui convient ou à générer d’autres productions.

On peut même utiliser ses propres données pour personnaliser les résultats

Amazon prévoit même la possibilité de privatiser un ou plusieurs modèles de fondation — vraisemblablement via une instance dédiée sur AWS. L’idée ? Qu’une entreprise cliente personnalise le fonctionnement d’un modèle en l’entraînant avec ses propres informations. Une perspective qui va soulever des questions sur la sécurité et la confidentialité des données.

À ce sujet, l’entreprise indique qu’aucune donnée du client n’est utilisée pour former les modèles sous-jacents, et comme toutes les données sont chiffrées et ne quittent pas le Virtual Private Cloud (VPC) du client. En somme, promesse est faite que les données resteront privées et confidentielles. Pas sûr, néanmoins, que cela suffira à convaincre de faire un tel pas.

Avec Bedrock, Amazon rejoint ses rivaux habituels dans la tech : avant lui, Google, Facebook ou encore Microsoft ont enchaîné les annonces concernant l’intelligence artificielle générative, avec plus ou moins de réussite. Parmi les poids lourds, il n’y a plus guère qu’Apple qui reste relativement discret. Mais peut-être cela changera-t-il eu juin, avec la WWDC 2023.

