Habitué aux idées loufoques, Xiaomi va lancer le Mijia Pulse Water Gun, un pistolet à eau plus proche d’une arme de jeu vidéo que du jouet pour enfant. Grâce à un écran tactile, il sera possible de changer de mode de tir.

Xiaomi est une marque étrange. Très sérieuses avec ses smartphones, ses montres connectées ou ses trottinettes électriques, l’entreprise chinoise a aussi créé une partie de sa réputation grâce à des gadgets, aussi amusants qu’improbables. Fontaine pour chats, friteuse connectée, bouilloire ou pistolet à massage… La liste des objets insolites commercialisés par Xiaomi en France est longue, sans compter les produits encore plus loufoques réservés à l’Asie (machines à laver, radiateurs, robinets, karts, chaussures, chien robot, oreillers…).

Grâce à nos confrères des Numériques, nous avons fait la découverte du Xiaomi Mijia Pulse Water Gun, un pistolet à l’eau dans la lignée des autres produits de la marque. Inspiré par le jeu vidéo Cyberpunk 2077, il permet de changer de mode de tir avec un écran, tout en permettant à son utilisateur de maintenir la gâchette pour tirer en continu. L’arme ultime à la piscine ?

Le pistolet à eau qui se recharge en USB-C

Avez-vous déjà vu un pistolet à eau avec un écran tactile, une batterie et un port USB-C. Xiaomi n’est pas le premier à avoir eu cette idée, mais son concept a de quoi faire sourire. Avec sa portée de 7-9 mètres, le Mijia Pulse Water Gun (qui sera sûrement renommé Xiaomi Water Gun s’il arrive un jour en France, puisque Xiaomi n’utilise plus « Mi » et « Mijia » en Europe), est une véritable arme aquatique. Pour faciliter les combats, il remplace aussi le geste de pompage par une simple gâchette, qu’il suffit de maintenir pour tirer. Des LED lumineuses accompagnent chaque tir, pour vous permettre de tirer dans le noir avec style. Oui, on a vraiment écrit cette phrase.

Le Xiaomi MIJIA Pulse Water Gun et ses 3 modes d’action. // Source : Gizmochina

Pour remplir le réservoir, oubliez la terrible épreuve de la trappe à ouvrir et à passer sous l’eau, le Mijia Pulse Water Gun le fait automatiquement. Il suffit de l’approcher d’une source d’eau, d’attendre 15 à 20 secondes, et le tour est joué.

À quoi sert l’écran du pistolet Xiaomi ? À indiquer le mode en cours d’utilisation, en plus de l’autonomie restante. Contrairement aux 99,99999 % des pistolets à eau du marché, le Mijia Pulse Water Gun dispose de trois modes :

Rafale (l’eau part en continue, avec une autonomie de 25 tirs),

Coup par coup (jusqu’à 7 mètres, avec une autonomie de 25 tirs),

Un mode longue portée (9 mètres, avec une autonomie de 12 tirs).

Quid de la recharge ? Xiaomi ne dit pas si son pistolet à eau fonctionne sans batterie, mais on imagine que ce ne sera pas possible. Avant de partir à la guerre, il faudra donc penser à le recharger à l’aide d’un câble USB-C (recharge 10 W). On arrête pas le progrès !

Le pistolet connecté de Xiaomi arrivera-t-il un jour en France ? Difficile de se projeter, puisqu’il n’est pas encore commercialisé en Chine (il devrait l’être fin avril pour un tarif de 799 Yuan, soit approximativement 100 euros). Dommage, puisque l’on aurait adoré arroser tout le monde sur la plage dès cet été, avec des LED clignotantes.

