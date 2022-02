On a joué avec le chien robot de Xiaomi et il ne sait rien faire

Au Mobile World Congress de Barcelone, Xiaomi présente son chien robot CyberDog. Pour l’instant, il s’agit plus d’un jouet que d’une véritable avancée technologique.

Au Mobile World Congress de Barcelone, on voit généralement des smartphones, des tablettes et des PC. Quand on en a marre de toujours tomber sur les mêmes choses, on peut se rendre sur le stand de Xiaomi. Au milieu de dizaines de smartphones, le constructeur chinois expose sa télé transparente, sa friteuse, ses aspirateurs, ses trottinettes et… son chien-robot. En effet, Xiaomi est à l’origine du projet CyberDog, qu’il expose pour la première fois à Barcelone.

Une démo à 1500 dollars

Que dire du CyberDog ? Étrangement, il est plutôt mignon. Très proche esthétiquement des robots de Boston Dynamics, dont il s’inspire, le chien électronique de Xiaomi est encore un prototype. Le modèle que nous avons vu à Barcelone sait faire deux choses : trottiner et s’asseoir. Le reste des fonctions, comme la possibilité de faire des sauts périlleux, de répondre aux commandes vocales ou d’exécuter des ordres, viendront plus tard.

À terme, Xiaomi imagine de vraies choses pour son chien. Par exemple, la marque rêve d’en faire un animal de compagnie pour les personnes handicapées, qui pourraient l’utiliser pour transporter des objets ou aller chercher des choses (il supporte jusqu’à 3 kilos). Xiaomi imagine aussi un chien robot capable de détecter une chute et d’appeler les autorités. Le tout fonctionne sous la forme d’un projet ouvert, c’est aux développeurs de proposer de nouvelles fonctionnalités.

Le CyberDog de Xiaomi voit le monde grâce à des caméras. // Source : Louise Audry pour Numerama

Pour l’instant, il n’est pas possible d’adopter un CyberDog. Xiaomi mentionne le prix de 1500 dollars, mais il est réservé aux entreprises qui souhaiteraient travailler sur le projet. D’ici son éventuelle commercialisation, il faut espérer que le chien robot se soit amélioré.