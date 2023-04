En décembre 2022, Elon Musk a annoncé qu’il s’apprêtait à quitter son fauteuil de CEO de Twitter. Quatre mois plus tard, Elon Musk dit avoir tenu sa promesse en nommant son chien Floki à sa place.

Entre l’humour et la moquerie, la frontière est parfois petite. La BBC, qui a pu interviewer Elon Musk lors d’un Twitter Space dans la nuit du 11 au 12 avril, ne risque pas de dire le contraire. Pendant approximativement 1h30, Elon Musk a fait le show… Jeux de mots douteux entre le nom de la BBC et un terme pornographique, tentatives de déstabilisation du journaliste, positions anti-Covid… Elon Musk, qui s’est tout de même confié sur plusieurs sujets importants (les pannes de Twitter, les licenciements, etc.), a souvent utilisé l’humour pour ne pas répondre. Première conclusion de cet entretien : Elon Musk ne compte pas quitter son poste de CEO.

Elon Musk a tenu sa promesse en nommant son chien

Au départ, Elon Musk était plutôt collaboratif. Le patron de Tesla, SpaceX et Twitter a d’abord affirmé qu’il avait « beaucoup de respect pour la BBC », ce qui l’a incité à accepter cet entretien. Dès le début, Elon Musk semblait plutôt détendu. Le milliardaire a enchaîné les blagues et les rires, histoire de faire comprendre qu’il n’était pas vraiment venu ici pour être sérieux.

S’il y a beaucoup de choses à dire sur cet entretien (Elon Musk a expliqué qu’il n’avait pas été facile de virer autant de monde mais se dit content de voir que Twitter fonctionne encore aussi bien), le milliardaire est revenu pour la première fois sur sa promesse de quitter la direction de Twitter en décembre 2022. Après avoir enchaîné plusieurs scandales (dont sa décision d’interdire le partage de liens Facebook, Instagram ou YouTube), Elon Musk avait organisé un sondage pour proposer sa démission. Sondage qu’il a perdu avant de contester les résultats, puis qu’il a finalement accepté. Elon Musk a ensuite annoncé son intention de quitter Twitter et de céder les commandes à un de ses proches, ce qui a créé beaucoup de spéculation.

Quatre mois plus tard, Elon Musk a complètement arrêté de parler de ce sujet (comme souvent avec lui, ses centres d’attention changent brusquement). Interrogé sur sa démission par la BBC (à partir de la 40e minute), Elon Musk a affirmé qu’elle était déjà passée : « Je me suis retiré » affirme Elon Musk. « J’ai dit que je nommerai un nouveau PDG et je l’ai fait, c’est mon chien ».

En février, Elon Musk annonçait la nomination de son chien. // Source : Twitter

Aussi fou que cela puisse sembler, Elon Musk fait référence à un vrai événement. En février 2023, Elon Musk a effectivement tweeté des photos de son chien Floki déguisé en CEO. Si Floki n’est évidemment pas le patron légal de Twitter, on sait désormais que ce qui ressemblait à une blague il y a quelques mois était en réalité un moyen pour Elon Musk de tourner la page. Non, il ne compte pas démissionner de Twitter.

Des débats parfois tendus

Que retenir d’autre de cet entretien ? Si Elon Musk se moque de la BBC et de son nom assez activement en fin d’interview, sa communauté partage en boucle un extrait dans lequel le patron de Twitter malmène le journaliste en lui demandant de prouver que la haine a progressé sur la plateforme depuis son arrivée, ce que le journaliste n’arrive pas à faire.

Cet extrait, très tendu, donne l’impression qu’Elon Musk humilie la BBC, ce qui plaît beaucoup à ses fans (l’extrait isolé, sorti de son contexte, ne traduit pas la vraie nature de la conversation : Elon Musk n’était pas aussi tendu). Ensuite, Elon Musk est revenu à un ton plus normal.

