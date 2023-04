Vous êtes lassés par l’application météo d’iOS ? Voici d’autres options disponibles sur l’App Store.

Il y a longtemps, la page météo à la télévision était un incontournable de la soirée. C’était le moyen le plus rapide pour savoir comment s’habiller le lendemain. Et puis les smartphones sont arrivés, avec tout un tas d’application qui permettent un suivi encore plus précis de la météo. Sur ses iPhone, Apple a son application sobrement nommée « Météo », qu’il a développé. Mais il peut arriver que cette même application éprouve de sérieuses difficultés à fonctionner, ce qui peut laisser de nombreux utilisateurs dans le flou.

Pourtant, il existe plusieurs alternatives à l’application d’Apple. Voici une petite sélection.

Météo France, la french touch

Sur l’Apple Store, Météo France est N°1 dans la catégorie météo. Une place de leader, qui se justifie par la qualité proposée par le service météorologique le plus connu en France. Avec cette application, Météo France offre des prévisions météorologiques précises, de l’instant T au quinze jours qui suivent. Il est même possible de savoir dans l’heure les risques de précipitations, parfait pour éviter de voir des sorties improvisées gâchées par une averse. Méteo France propose aussi une carte de vigilance météorologique et un bulletin météo, actualisé plusieurs fois dans la journée. À noter que le widget s’intègre parfaitement à votre écran d’accueil, tout en donnant les informations les plus importantes.

Meteociel, le couteau suisse

C’est incontestablement l’application la plus complète proposée sur iOS. Pourtant, à première vue, Meteociel est d’une extrême simplicité. L’application propose des prévisions toutes les trois heures, à l’inverse de la plupart des autres, qui donnent au moins des prévisions heure par heure. Il faut se rendre dans les paramètres pour passer à ce mode et avoir plus de précisions, notamment sur le vent ou l’humidité. Rien d’impressionnant jusque-là. Mais Meteociel propose aussi des cartes en direct, qui pourraient plaire aussi bien à un passionné de météorologie qu’à quelqu’un qui voudrait simplement savoir s’il faut mettre un t-shirt ou une doudoune.

Ces cartes permettent d’observer à l’échelle nationale tout un tas de données météorologiques (température, pression, vent, humidité, pluie, ensoleillement…), pour mieux comprendre la météo.

Meteociel propose aussi à sa communauté d’interagir, notamment à travers les observations faites par les utilisateurs, qui ont aussi la possibilité de partager leurs photos. Une application complète, mais qui s’adresse plus aux vrais amoureux de la météo.

Source : Capture d’écran Numerama

Accuweather, la précision

Accuweather, c’est une précision remarquable. L’application est capable de donner des prévisions sur l’endroit exact de votre localisation. Une précision très intéressante, pour toute personne qui affectionne le suivi des cartes satellites de pluie et de neige à deux pas de chez lui. Accuweather propose aussi des informations sur la qualité de l’air et les risques d’allergies, ce qui est bien évidemment facilité par la précision géographique. Il est aussi possible de comparer les prévisions actuelles aux normales de saison et aux prévisions de l’an dernier, à la même date. C’est un bon moyen pour observer l’évolution du climat.

À noter que dans sa version gratuite, Accuweather fonctionne avec beaucoup de pubs et il faut passer à une version premium de 9,99 € par an pour les voir disparaitre.

Source : Capture d’écran Numerama

Today weather, la simplicité

Si la plupart des applis ci-dessus proposent de nombreuses fonctions, il existe d’autres logiciels qui se concentrent sur l’essentiel. C’est le cas de Today Weather. Avec son interface extrêmement épurée, l’application va droit au but tout en offrant tout des fonctionnalités toujours attendues par l’utilisateur (prévisions, précipitations, radar…). Le tout dans un enrobage qui plaira aux plus minimalistes et qui s’emboite parfaitement avec IOS, tant il est épuré.

La base de données (10 fournisseurs dont Météo France) sur laquelle Today Weather s’appuie permet aussi d’avoir des informations sur la qualité de l’air, les alertes au pollen ou encore l’index UV. Today Weather propose aussi un bon nombre de widgets, ce qui est toujours utile.

Source : Capture d’écran Numerama

Weowow, l’effet wow

Si elle n’a pas la plus téléchargée sur l’Apple Store, Weawow peut se targuer d’être la mieux notée des applications météo. Cela s’explique par les nombreux avantages de cette application. Avec sa précision géographique importante, Weawow propose des informations très complètes, de la température aux précipitations, en passant par la vitesse du vent, la couverture nuageuse, ou encore la chute de neige. L’application propose aussi des informations sur la qualité de l’air, avec encore plus de précisions que d’autres applications. L’interface est aussi très agréable à utiliser. Elle est simple et efficace, tout comme les widgets proposés. Weawow coche toutes les cases, et on comprend pourquoi elle est si bien notée.

Enfin, des widgets complètent l’expérience, ainsi qu’une partie communautaire. Que demander de plus ?

Source : Capture d’écran Numerama

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.