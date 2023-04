[Deal du Jour] La Boîte Sosh propose une connexion fibre à moins de 20 € par mois, sur le réseau Orange, avec la Livebox 5. Une offre intéressante si vous souhaitez une connexion fibre à un prix raisonnable, avec l’un des meilleurs réseaux de France. Orange de son côté accompagne son forfait fibre de six mois d’abonnement gratuits à Netflix, avec ses Livebox Fibre Up et Max.

C’est quoi, ces forfaits fibres ?

Pendant un an sans engagement, la Boîte Sosh fibre est à 19,99 € par mois, avec la location Livebox 5 incluse. Après la première année, l’abonnement revient à son prix normal de 29,99 € par mois.

Chez Orange, les Livebox Up Fibre et Livebox Max Fibre sont respectivement au prix de 31,99 € et 36,99 € par mois, avec un an d’engagement. Passé les 12 premiers mois, ces forfaits reviennent à leur prix normal de 49,99 € et 54,99 € par mois, mais vous pourrez les résilier.

Orange offre en ce moment six mois d’abonnement à Netflix Standard. Sur simple demande, vous aurez accès au service de SVOD avec deux écrans à la fois, en qualité haute définition. Passé ces six mois gratuits, l’abonnement passe à 13,49 € par mois, mais vous pourrez résilier. Cette offre est disponible jusqu’au 5 avril 2023.

Que propose l’offre fibre de Sosh ?

La Boîte Sosh vous donne accès à la fibre sur le réseau Orange, à moindre coût. Pour 19,99 € par mois, vous avez une connexion fibre très haut débit jusqu’à 300 Mbit/s en téléchargement et envoi. La Livebox 5 incluse dans le forfait s’accompagne du Wi-Fi Intelligent, un Wi-Fi en théorie plus stable et plus performant. Sosh met aussi à votre disposition la classique ligne de téléphone fixe, avec appels en illimité vers les fixes en France Métropolitaine, les DOM, et dans plus de 100 destinations à l’international. Les appels illimités vers les mobiles sont en option pour 5€ de plus par mois.

Ce forfait fibre ne contient que l’essentiel : la fibre. Il n’y a pas de décodeur TV dans l’offre Boîte Sosh. Sachez tout de même qu’une offre TV est disponible sur demande, pour 5 € de plus par mois. Elle s’accompagne du décodeur 4K HD et HD+. Si vous avez une Smart TV, le décodeur n’est pas indispensable. Si vous n’avez pas de Smart TV, c’est un prix raisonnable pour profiter des plateformes de SVOD. Cette Boîte Sosh est donc une bonne affaire à moins de 20 € par mois, seulement si vous avez besoin de la fibre et rien d’autre. Si vous souhaitez disposer de l’offre TV, et de meilleurs débits, il vous faudrait peut-être regarder du côté d’Orange.

Notre comparateur d’offres vous aidera à y voir plus clair // Source : Numerama

Que propose l’offre fibre Orange ?

La fibre d’Orange est bien plus onéreuse que Sosh, mais propose beaucoup plus d’options. Pour comparer les offres d’Orange et de Sosh avec d’autres opérateurs, consultez notre guide des meilleurs forfaits en 2023. L’abonnement Livebox Up Fibre avec la Livebox 5 offre une connexion fibre optique jusqu’à 2 Go en réception et 600 Mbit/s en envoi. Un Répéteur Wifi 6 est compris. L’abonnement Livebox Max Fibre avec la Livebox 6 propose quant à lui une connexion fibre optique jusqu’à 2 Go en réception et 800 Mbit/s en envoi. Ces deux forfaits s’accompagnent, sur demande au prix de 40 €, du décodeur Ultra HD 4K. Une ligne téléphonique sera ouverte, avec les appels illimités vers les fixes en France métropolitaine et DOM et dans plus de 110 pays.

Ce sont les derniers jours pour profiter de l’offre Netflix qui accompagne la fibre d’Orange, au moment où Netflix va empêcher le partage des comptes. Six mois gratuits au service de SVOD est une bonne affaire, surtout avec les nombreux films et séries annoncés sur la plateforme pour cette année.

Pour aller plus loin avec les offres internet du moment

👉 Découvrez les nouveaux films et séries à voir sur Netflix en avril 2023

Avez-vous la connexion Internet la plus rapide de la galaxie ? Fibre, ADSL : quelle est la meilleure offre Internet fixe en 2023 ? Découvrez-le avec notre comparateur

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.