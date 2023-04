La décision polémique d’Elon Musk va prendre effet le 1er avril 2023. À partir de ce samedi, les anciens badges de certification vont disparaitre, et seuls les abonnés à Twitter Blue auront les leurs.

Si vous vous connectez ce 1er avril 2023 sur votre compte Twitter et que vous voyez que votre badge de certification bleu a disparu, cela n’est pas un poisson d’avril. La perte de votre badge, si elle est triste, est tout à fait normale : il s’agit d’une idée d’Elon Musk.

Le nouveau patron de Twitter a en effet décidé que seuls les abonnés à Twitter Blue auraient le droit d’avoir la célèbre pastille bleue accolée à leur profil. Cela fait partie de son plan pour renflouer les caisses du réseau social : rendre payants d’anciennes fonctionnalités et avantages gratuits, désormais accessibles seulement aux abonnés Twitter Blue (qui coûte entre 9,60 et 11 euros par mois). La disparation des anciens badges est pourtant une très mauvaise idée, qui risque de rendre plus visibles des contenus dangereux.

Une décision dangereuse

Au moment de l’écriture de cet article, je n’ai toujours pas perdu mon badge Twitter, et je n’ai pas encore repéré de personnes se plaignant d’avoir perdu le leur. C’est la même chose pour l’ensemble des journalistes de Numerama, qui ont toujours la coche bleue sur leur compte, et pour d’autres célébrités françaises.

La disparition des anciens badges doit pourtant bien avoir lieu dans la journée, comme l’avait annoncé Elon Musk. Étant donné que je n’ai pas l’intention de payer pour le garder, je devrais automatiquement le perdre d’ici quelques heures. À ce moment-là, les seules personnes qui auront encore un badge seront les abonnés Twitter Blue, mis à part quelques exceptions : les 500 plus grands annonceurs Twitter et les 10 000 entreprises les plus suivies conserveront leurs badges dorés sans payer.

Elon Musk dit adieu aux anciens badges // Source : Numerama

Elon Musk a expliqué que sa décision était motivée par une « volonté d’égalité », car l’ancien système d’attribution des badges était trop opaque, selon lui. Il y avait pourtant des règles claires à respecter, et une vérification d’identité était faite par les équipes du réseau social. Si la méthode d’attribution des badges était imparfaite, et elle avait néanmoins un sens : un compte avec un badge était un compte officiel.

Désormais, avoir un badge ne veut plus rien dire, mis à part que le propriétaire du compte a payé pour l’avoir. Il n’est plus un indicateur de confiance, et les comptes de colporteurs de fake news et de complotistes français arborent d’ailleurs déjà un badge de certification. Une très mauvaise, qui n’arrive pas seule : à partir du 15 avril, seuls les abonnés Twitter Blue auront le droit de participer aux sondages, et seront les seuls mis en avant par l’algorithme dans la page « pour toi ». Twitter pourrait bien devenir, encore plus, une plateforme infestée de fake news.

Pour aller plus loin La photo de ce manifestant âgé ensanglanté a-t-elle été générée par une IA ?

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.