[Deal du jour] Pour commencer dans l’éclairage connecté, les kits de démarrage Philips comprennent l’essentiel. Hue est une gamme d’ampoules connectées simple à installer, parfaite pour se lancer dans la domotique. Le kit ici en promotion comprend deux ampoules, un pont et un interrupteur smart bouton.

C’est quoi, la promotion sur ce kit Hue ?

Dans le cadre des ventes flash de printemps, Amazon propose une réduction sur le kit de démarrage Hue White & Color Ambiance de Philips. Il comprend deux ampoules E27, équivalent 75W, un pont de connexion, et un Smart Button Hue. Habituellement vendu autour de 140 €, il est en ce moment au prix à 113,49 €.

C’est quoi exactement, ce kit d’ampoules connectées Philips ?

La gamme Philips Hue est une gamme d’éclairage connecté rapide à installer et à configurer. Une fois déballées, les ampoules sont immédiatement prêtes à l’emploi. Il suffit de les relier au pont de connexion présent dans le kit pour les faire fonctionner. La marche à suivre est relativement simple : vissez les ampoules dans vos luminaires et branchez le pont de connexion à une prise murale. Connectez-le ensuite à votre routeur Wi-Fi et le tour est joué. Dans l’application Philips Hue dédiée, vous retrouverez le pont et vos ampoules Hue et pourrez commencer à configurer votre éclairage. L’application fonctionne sur iOS et Android.

Les kits de démarrage comprennent l’essentiel pour débuter. Le pack proposé ici contient deux ampoules E27, lumière blanche et colorée, et l’indispensable pont de connexion. Un interrupteur est aussi de la partie. Le Bouton Intelligent de Philips, tel un interrupteur classique, permet d’une simple pression d’allumer et d’éteindre vos lampes. Maintenu enfoncé, vous pourrez baisser ou augmentez la luminosité des ampoules. Via l’application, il est configurable pour allumer vos lampes selon la couleur et la luminosité recommandées, en fonction de l’heure de la journée.

L’application Hue est bien faite et plutôt intuitive // Source : Signify

Est-ce que ce kit de démarrage Hue est une bonne affaire ?

113 € pour deux ampoules, le pont de connexion et un bouton intelligent, c’est une bonne affaire. Pour vous faire une idée de ce que propose Philips par rapport aux autres marques, consultez notre guide des ampoules connectées. L’application Hue est ergonomique et la navigation se fait de manière intuitive. Vous pouvez y changer à loisir l’intensité ou la couleur de l’éclairage pour créer l’ambiance lumineuse de votre choix. Les ampoules Hue offrent plus de 16 millions de couleurs et 50 000 nuances de lumière, entre le blanc chaud ou froid. Notez que vous pouvez programmer des routines d’éclairage, afin par exemple de simuler une présence dans votre maison ou appartement.

Les assistants vocaux Google Assistant, Siri d’Apple et Alexa d’Amazon sont compatibles avec la gamme Hue, et vous permettent de contrôler vos ampoules avec la voix. Des commandes vocales comme « Éteint/baisse toutes les lampes », ou « Active la teinte orange dans le salon » sont possibles pour gérer votre éclairage. Sachez que l’application Hue vous permet de contrôler jusqu’à 50 lampes connectées. Enfin, la durée de vie des ampoules est d’environ 25 000 heures, et certaines teintes consomment moins d’électricité.

