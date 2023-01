Numerama a reçu l’un des premiers produits compatibles Matter sur le marché. L’ajout d’une prise connectée est-il aussi simple que ce que les marques promettent depuis plusieurs années ? Malheureusement, tout ne s’est passé comme prévu.

Après plusieurs années de tractations, le standard Matter a été lancé en novembre 2022. Son existence est aussi ambitieuse que périlleuse. Matter repose sur l’alliance des plus grandes marques de la planète, consciente qu’elles n’arriveront pas à rendre la maison connectée populaire si elles continuent de se battre. Apple, Amazon, Google, Samsung, Ikea, Philips… Ces concurrents ont accepté de mettre leurs différends de côté pour fabriquer une norme, qui permet théoriquement à n’importe quel produit Matter d’interagir avec n’importe quel autre appareil, à condition qu’il soit, lui aussi, homologué Matter.

Dans un futur proche, brancher une ampoule devrait envoyer une notification à votre téléphone pour que vous puissiez l’ajouter à votre application Apple Maison, Google Home ou Amazon Alexa. Matter permet de ne plus avoir à télécharger d’applications spécifiques et, si tout se passe bien, devrait nous débarrasser des ponts de connexion (il faut tout de même posséder un routeur compatible, comme un HomePod ou un Google Nest).

En janvier 2023, Matter est encore très rare. Aucune marque ne commercialise d’objets compatibles, mais certaines commencent à déployer des mises à jour. Malgré l’omniprésence de Matter au CES de Las Vegas, tout laisse penser que le développement du standard va prendre du temps, d’autant plus qu’il va d’abord falloir écouler les stocks existants avant de voir débarquer des produits compatibles Matter dès leur sortie de boîte. En attendant la révolution, la marque Eve a envoyé à Numerama un des premiers produits nativement compatibles Matter, avant sa commercialisation en mars. Voici le compte rendu de ce premier essai.

Notre essai est un échec : impossible d’ajouter la prise

Normalement, Matter est censé être simple à utiliser. Calquée sur le système HomeKit d’Apple, la norme repose sur une détection automatique de l’appareil, secondée par un code de sécurité unique, qui permet d’empêcher votre voisin de piloter votre appareil à distance. La logique aurait voulu qu’en branchant la prise, une notification apparaisse automatiquement sur les smartphones de la maison. Puisqu’il y a plusieurs HomePod et un Google Nest Wifi Pro dans notre zone de test, Matter aurait dû marcher à la fois sur iOS et Android.

Problème : après avoir branché la prise, rien ne s’est passé. iOS et Android ont agi comme si de rien n’était.

La prise Eve Energy, version Matter, reçue par Numerama. // Source : Numerama

Du coup, nous avons décidé d’opter pour l’ajout manuel. Dans l’application Maison d’Apple, il est possible d’ajouter un accessoire en scannant son code HomeKit ou Matter. C’est ce que nous avons fait. L’application a alors immédiatement compris qu’il s’agissait d’une prise, ce qui pouvait laisser penser que l’ajout de l’Eve Energy allait fonctionner. Malheureusement, toutes nos tentatives ont échoué. Malgré trois redémarrages, deux changements d’appareil et une quinzaine d’essais, jamais la prise n’a été ajoutée au réseau Matter de l’application Apple Home.

Après ces échecs successifs, nous avons suspecté un problème avec le produit envoyé par Eve. Le code présent sur la boîte correspond à un produit Matter, mais nous nous sommes demandé si la prise fournie était vraiment à jour. Dans ce cas, nous aurions été dans une impasse. Le code Matter n’aurait servi à rien tandis que, sans code HomeKit, il aurait été impossible d’ajouter l’accessoire à l’application Maison pour le mettre à jour. Cependant, ce n’était pas l’origine du problème.

Sur Android avec l’application Google Home, la prise d’Eve a bien été détectée comme « Matter-enabled device ». La mise à jour a donc bien été effectuée, ce qui veut dire que le code fourni dans la boîte est le bon. Nous avons alors tenté d’ajouter la prise à l’application de Google, en vain. L’animation est jolie (le produit est reconnu quand on scanne son code), mais il ne se passe strictement rien. À la fin, on obtient un message d’erreur similaire à celui d’iOS, qui n’explique pas les raisons de l’échec.

Google Home reconnaît automatiquement la prise comme un produit Matter, mais refuse de l’ajouter. // Source : Numerama

Quid d’Amazon ou Samsung ? Le premier n’a pas encore déployé Matter, le second exige l’utilisation d’un routeur SmartThings à la maison, que nous ne possédons pas. En ce qui concerne l’application Eve, elle ne supporte pas encore Matter (et le concept même de la norme est de se passer des applications des constructeurs). La maison connectée est encore loin d’être simple.

Pourquoi Matter n’a-t-il pas fonctionné ?

Que s’est-il passé ? Il est fort probable que notre problème soit lié à l’exemplaire que nous avons reçu, vraisemblablement pas encore parfaitement calibré (Matter est encore très jeune, on imagine que les constructeurs éprouvent encore des difficultés à configurer leurs appareils). La logique voudrait que Matter fonctionne bien mieux dans quelques mois et qu’iOS et Android améliorent l’expérience utilisateur en expliquant clairement ce qu’il se passe. Peut-être qu’Eve est responsable, peut-être que ce sont Apple et Google.

Toutefois, nos mésaventures prouvent que la maison connectée est encore loin d’être facile à l’ère de Matter. Dans l’hypothèse où quelque chose cloche, trouver l’origine du problème est encore un sérieux casse-tête. Matter était censé tout simplifier, mais n’a réussi qu’à nous frustrer. La révolution attendra encore quelques mois.

