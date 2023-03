Dans sa newsletter hebdomadaire, le journaliste Mark Gurman de Bloomberg annonce qu’Apple a présenté son nouveau casque à ses 100 dirigeants les plus importants. Le New York Times, de son côté, a interrogé 8 employés qui ont déjà vu le produit.

En se lançant sur le terrain de la réalité virtuelle, Apple ne serait-il pas sur le point de s’inventer des problèmes ?

Dans sa newsletter Power On du 26 mars, Mark Gurman de Bloomberg dévoile de nouvelles indiscrétions sur le casque de réalité mixte d’Apple, dont la présentation devrait avoir lieu en juin. Selon lui, Apple a présenté à son « Top 100 », alias les 100 dirigeants les mieux placés dans sa hiérarchie, le casque de réalité mixte lors d’une réunion secrète qui a eu lieu au Steve Jobs Theater, à Cupertino. Le New York Times, qui a parlé à plusieurs employés de la marque, dépeint une ambiance étonnante, entre l’excitation et l’incertitude.

Qui a vraiment envie de ce casque ?

La première génération du casque « Apple Reality » devrait coûter une fortune (environ 3 000 dollars), serait reliée à une batterie externe pour fonctionner malgré une autonomie de seulement quelques heures, ressemblerait à un masque de ski et n’aurait pas d’applications révolutionnaires. C’est toutes ces raisons qui inquiéteraient les équipes d’Apple, qui se demandent à quoi joue leur entreprise, pourtant habituée à tout réussir.

Dans sa newsletter, Mark Gurman explique que beaucoup se sont fait une raison : le casque de réalité mixte sera un échec au lancement. En revanche, tous espèrent que le produit suivra une trajectoire similaire à l’Apple Watch en s’améliorant dans le futur, grâce à une gamme plus complète et plus abordable. Le New York Times précise cependant qu’Apple espérait vende 40 millions de montres à son lancement, alors que le casque ne pourrait pas dépasser les 500 000 unités. Rares sont ses lancements aussi modestes.

La description du casque d’Apple par le New York Times est conforme à ce rendu 3D. Apple commercialiserait séparément des lentilles spéciales pour les propriétaires de lunettes. // Source : Ian Zelbo / Twitter

« Certains sceptiques en interne se demandent si le nouveau dispositif n’est pas une solution à la recherche d’un problème » écrit le New York Times, qui laisse entendre que le casque de réalité mixte d’Apple est cool, mais ne répond à aucune problématique réelle. « Ça ne ressemble pas vraiment à Apple » indique Carolina Milanesi, une analyste, au New York Times, qui explique au journal qu’Apple ne se lance sur un marché que lorsque ce dernier est pratiquement à maturité. La réalité virtuelle/mixte, elle, n’a pas encore convaincu. Au contraire, tout ce qui la touche fait un flop auprès du grand public.

Il y a cinq ans, quand Apple a présenté un concept de casque pour la première fois à ses employés, le New York Times indique que tout le monde était emballé (une vidéo montrait deux personnes virtuellement à côté dans un taxi). Cinq ans après, le doute s’est installé. Beaucoup espèreraient toujours un nouveau report, alors que le casque aurait été développé dans des conditions difficiles (il y a eu beaucoup de départs et certains projets, comme l’intégration de Siri, n’avanceraient pas), mais Apple souhaiterait quoiqu’il arrive le dévoiler en juin 2023.

Apple peut-il faire mentir les sceptiques en juin ? Selon Bloomberg, la marque pense que la présentation de son produit créera un engouement, ce qui devrait annuler tous ces sentiments négatifs. Elle espère pouvoir rapidement proposer des modèles moins coûteux, pour que le casque puisse être adopté par plus de monde.

