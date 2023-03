Un an après l’arrivée des puces M2, Apple prépare la prochaine génération : la M3. Sa sortie est anticipée pour 2023.

Qu’attendre d’Apple en 2023, en dehors des produits habituels ? Certainement, un casque de réalité mixte, dont on entend parler depuis longtemps. Mais, la nouvelle année doit aussi être l’occasion de renouveler certains composants clés, à commencer par le système sur puce made in Apple, avec le lancement d’appareils sous processeur M3.

C’est la projection faite par Mark Gurman, référence sur l’actualité de la firme de Cupertino. Très au fait des plans du groupe américain, le journaliste anticipe la sortie d’une gamme actualisée de Mac, mais également un nouvel iMac, succédant au modèle de 2021. Ce dernier devrait au passage embarquer la fameuse puce M3, avance-t-il dans son article du 5 mars publié dans Bloomberg.

Une puce Apple M3 encore plus puissante

Ce n’est pas la première fois que l’on entend parler d’une sortie de la puce M3 pour 2023. Fin 2022, les rumeurs autour de futurs produits du groupe tenaient compte d’une nouvelle génération du SoC — System on a Chip — qui arriverait en même temps. Ces suppositions étaient par ailleurs formulées à l’époque par Mark Gurman dans de précédentes actualités.

Les puces Mx sont conçues par Apple, sur la base d’une architecture fournie par la société britannique ARM. Elles appartiennent à la gamme des puces Apple Silicon, qui sont ensuite fabriquées par l’industriel taïwanais TSMC. Ces puces Apple Silicon sont intégrées aux produits de l’entreprise depuis 2020, après l’abandon des SoC proposés par Intel.

Une première puce M1 avait été lancée en novembre 2020 (et quelques variantes plus performantes en 2021 et 2022, avec les M1 Pro, M1 Max et M1 Ultra), puis la puce M2 en 2022 (et la M2 Pro et M2 Max en 2023, avant une probable M1 Ultra plus tard). Apple s’apprête donc à lancer sa M3, avec manifestement un calendrier plus resserré, avec une nouvelle génération par an.

Les puces M2 Pro et M2 Max sont les puces les plus abouties d’Apple, début 2023. // Source : Apple

Les caractéristiques techniques de ce nouveau SoC sont encore voilées d’un épais rideau de mystère. Mais, la technique de gravure atteindrait un degré de finesse de 3 nanomètres (contre 5 pour la génération M2), permettant une densité accrue pour ajouter encore plus de transistors sur la même surface. À titre indicatif, la M2 en a 20 milliards (67 milliards pour la M2 Ultra).

Selon Mark Gurman, l’iMac de 2023 avec la puce M3 sera lancé lors du deuxième semestre. Il est également plausible, selon le journaliste, que cette puce M3 soit dans la nouvelle mouture du MacBook Air 13 pouces. Quant à la présentation du système sur puce à proprement parler, elle est attendue à la WDC en juin. C’est là qu’Apple avait montré les M1 et M2.

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.