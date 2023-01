Selon Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, l’année 2023 sera très calme en matière de nouveautés Apple. La firme de Cupertino compte enfin se focaliser sur son premier casque de réalité mixte.

« Pour Apple, 2023 sera l’année du casque de réalité mixte, et de pas grand-chose d’autre », annonce Mark Gurman dans un billet publié le 8 janvier 2023. Ici, le journaliste, très bien renseigné et souvent fiable, sort sa meilleure boule de cristal pour partager ses prévisions concernant la firme de Cupertino. Selon ses sources, la multinationale concentrerait la majorité de ses efforts sur cet accessoire ambitieux, qui nécessitera une approche didactique pour séduire le grand public.

On rappelle que le casque de réalité mixte a été repoussé à de multiples reprises — Mark Gurman, comme d’autres, attendaient encore son officialisation l’année dernière. Le calendrier serait établi comme suit : annonce au printemps, quelques semaines avant la WWDC 2023, et lancement cet automne. Pour réussir son entrée dans un tout nouveau segment, Apple sacrifierait cette année ses autres gammes — sauf l’iPhone.

Un rendu théorique du casque de réalité mixte. // Source : Ian Zelbo / Twitter

Apple en 2023 : casque de réalité mixte, iPhone 15 Pro en titane et… c’est tout

Il peut paraître un peu mensonger d’affirmer qu’il n’y aura aucune nouveauté Apple en 2023, alors que l’entreprise pourrait révolutionner les casques de réalité mixte. Mais c’est une catégorie de niche qui a encore tout à prouver au niveau des usages (pas seulement chez Apple). En tout cas, le fait qu’elle soit prête à en faire moins dans les produits qu’elle maîtrise prouve que les ambitions sont immenses.

Une gamme iPhone 15 alléchante (malgré tout)

Si le casque de réalité mixte prendra une bonne partie de la lumière en 2023, la gamme iPhone 15 serait très intéressante. C’est logique, puisque l’iPhone 14 est souvent comparé à un iPhone 13s, sous-entendant de maigres évolutions entre les deux générations. Apple doit donc davantage marquer les esprits avec les iPhone 15.

La gamme iPhone 15 offrirait les caractéristiques suivantes :

Quatre tailles d’écran, les mêmes que pour les iPhone 14 (6,1 et 6,7 pouces pour les normaux, 6,1 et 6,7 pouces pour les Pro) ;

Dynamic Island pour les quatre modèles ;

Un cadre en titane pour les modèles Pro, à l’instar de l’Apple Watch Ultra ;

Des boutons de volume remplacés par des surfaces avec retour haptique (comme les derniers boutons Home) ;

Un nouveau zoom périscopique pour les iPhone 15 Pro ;

Un port USB-C.

Les derniers iPhone proposés par Apple. // Source : Apple

Rien de neuf pour les Mac, les iPad et les Apple Watch

Du côté des Mac, l’unique nouveauté pourrait prendre la forme d’un MacBook Air pourvu d’un écran de 15 pouces — mais rien n’est garanti. Les autres changements ne seraient que mineurs au sein de la gamme : introduction des puces M2 Pro et M2 Max sur les MacBook Pro, un Mac Pro avec M2 Ultra (même design que le modèle de 2019, suppression de la possibilité d’ajouter de la mémoire vive) et aucun nouvel iMac avant le processeur M3.

Pour les iPad, il faudrait vraisemblablement attendre 2024 pour voir débarquer des tablettes avec un design inédit et des écrans OLED. En 2023, Apple s’en tiendrait à un simple rafraîchissement des performances. Il n’y aurait rien de neuf non plus pour les Apple Watch, les AirPods et l’Apple TV. En revanche, Apple relancerait le tout premier HomePod : même look, pouce S8, surface tactile repensée et tarif plus abordable.