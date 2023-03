[Deal du Jour] Les AirPods Pro 2 sont ce qui se fait de mieux en matière d’écouteur sans fil. Les écouteurs premium d’Apple sont rarement en promotion en dessous de 280 €. En ce moment, Amazon propose les AirPods Pro 2 au même prix que pendant les soldes.

C’est quoi, cette promotion sur les AirPods Pro 2 ?

Les AirPods Pro 2 sont vendus 299 € sur le site officiel d’Apple, et sont trouvables autour de 280 € sur la plupart des sites revendeurs. En ce moment, Amazon les propose au prix de 260 €.

C’est quoi, ces écouteurs sans fil d’Apple ?

Le design et le gabarit des AirPods Pro 2 est similaire à la première génération d’AirPods Pro et profite d’un très bon maintient. Les écouteurs se positionnent bien dans l’oreille et peuvent même accompagner vos activités sportives. Certifiés IPX4, ils résistent aux éclaboussures d’eau et à la transpiration. Les fonctions tactiles sur la tige sont très pratiques et réactives. Elles permettent, d’un glissement ou d’un pincement des doigts, d’augmenter ou de baisser le volume, de gérer la lecture des pistes, ou d’utiliser le kit mains-libres. Le mode réduction de bruit s’active d’une simple pression.

Cette dernière est d’ailleurs particulièrement bluffante. La puce H2 fait un travail d’isolation du bruit remarquable. Si vous n’êtes pas familier avec l’ANC, les AirPods Pro 2 peuvent même provoquer une sensation de pression pas toujours agréable. Le mode transparent adaptatif laisse quant à lui passer certains bruits ambiants et les voix, tout en isolant des bruits désagréables. Activé, vous pourrez écouter votre musique tout en restant conscient de votre environnement.

Apple AirPods Pro 2 // Source : Louise Audry pour Numerama

À ce prix, est-ce que les AirPods Pro 2 sont une bonne affaire ?

260 €, c’est une très bonne affaire. Niveau audio, les basses sont amples et les graves et aigus sont précis et donnent une bonne dynamique à l’ensemble. Les instruments sont clairement définis et les timbres de voix se détachent naturellement. Même avec le volume poussé à fond, les AirPods Pro 2 délivrent un son propre. Sur des pistes sonores complexes, le niveau de détails est impressionnant, surtout avec l’ANC activé. Enfin, la puce H2 permet une intégration efficace à l’écosystème d’Apple.

Le boîtier qui accompagne les écouteurs possède un petit haut-parleur afin de le localiser. Le niveau de sa batterie, ainsi que celui des écouteurs, s’affiche sur votre iPhone. Niveau autonomie d’ailleurs, les AirPods Pro 2 peuvent tenir un peu plus de 6 h en une seule charge, en fonction de l’activation, ou non, de la réduction de bruit active. Le boîtier apporte une trentaine d’heures supplémentaires d’autonomie.

