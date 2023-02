[Deal du Jour] Pour stocker de nombreux fichiers de manière sécurisée, les disques durs externe et interne sont les accessoires idéals. Ce disque dur interne de 8 To de Samsung, en plus d’être fiable, offre une énorme capacité de stockage pour un prix attractif. Un des meilleurs rapports quantité-prix du moment.

C’est quoi, la promotion sur SSD interne de 8 To de Samsung ?

Ce SSD interne 870 QVO 8 To de Samsung, commercialisé 799 € à sa sortie, est généralement trouvable autour de 600 €. Il est actuellement proposé sur Amazon au prix de 480 €., soit 60 € le To.

C’est quoi, ce disque dur interne 870 QVO 8 To ?

Le 870 QVO de Samsung se décline en plusieurs modèles, de 1 To à 8 To. Deuxième génération de SSD QLCLe du constructeur coréen, ce modèle, avec une capacité de stockage de 8 To, conviendra surtout à celles et ceux qui recherchent un SSD interne dans le cadre professionnel. Si vous avez une grande quantité de données à stocker, et cherchez de plus à booster les performances de votre ordinateur, le 870 QVO est tout trouvé. Sa taille standard de 2,5 pouces lui permet une installation dans un PC fixe ou un PC portable.

Le 870 QVO offre des vitesses maximales de transfert jusqu’à 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. La technologie TurboWrite est censée accélérer les vitesses d’écriture. Dommage qu’il n’y ait que trop peu d’améliorations, par rapport à la précédente série de SSD 860 QVO. De plus, pour le transfert de gros fichiers, le cache SLC devient vite saturé et les débits peuvent alors chuter de moitié. Néanmoins, il offre de bonnes performances malgré tout, y compris pour les gameuses et les gamers qui souhaitent faire tourner leur configuration gaming et profiter de chargements rapides. À condition de ne pas transférer toute sa bibliothèque de jeux d’un seul coup.

L’instalation du Samsung 870 QVO est assez simple // Source : Samsung

Ce SSD interne 8 To de Samsung en promo est-il une bonne affaire ?

Moins de 500 €, c’est une excellente affaire pour un SSD avec 8 To de stockage. Le logiciel de gestion Samsung Magician dispose d’une interface intuitive et travaillée. Les outils classiques sont mis à votre disposition, ainsi que toutes les informations importantes concernant votre SSD. La présence d’un utilitaire pour mesurer les performances est appréciable, tout comme la possibilité de procéder à un effacement sécurisé des données présentes sur le disque, ou d’activer une protection des données via BitLocker.

