[Deal du Jour] Les iPhone 14 Pro et Pro Max sont les smartphones les plus performants d’Apple et figurent parmi les meilleurs téléphones du moment. Cette gamme Pro, sans révolutionner radicalement les iPhone, apportent son lot de nouveauté et offre d’excellentes performances. Jusqu’au 28 février, la boutique SFR propose l’iPhone 14 Pro à moins de 1 200 €.

C’est quoi, la promotion sur l’iPhone 14 Pro ?

L’iPhone 14 Pro, modèle 128 Go, est vendu sur le site officiel d’Apple à 1 329 €. Il est actuellement proposé sur la boutique de SFR au prix de 1 199 €. Vous avez jusqu’à la fin du mois pour en profiter. Si vous souscrivez un abonnement sans engagement en plus de l’achat du téléphone, vous cumulez une réduction supplémentaire de 70 €, faisant passer le téléphone à 1 129 €

C’est quoi, cet iPhone 14 Pro ?

Le design de l’iPhone 14 Pro ne change pas beaucoup de la génération précédente. Comme d’habitude avec Apple, les finitions sont impeccables et le dos en verre dépoli est du plus bel effet. L’écran Oled de 6,1 pouces et d’une définition de 2556 × 1179 pixels s’accompagne d’un taux de rafraichissement, qui va de 1 à 120 Hz. La luminosité de la dalle est excellente et permet une utilisation en plein soleil sans problème.

Le 14 Pro embarque le SoC A16 Bionic, couplé à 6 Go de RAM. La puce la plus puissante du marché permet toutes les possibilités, même celle de faire tourner les jeux les plus gourmands sans aucun souci. Fluide, l’interface d’iOS 16 est ergonomique et s’utilise toujours aussi facilement.

La Dynamic Island de l’iPhone 14 Pro affiche des tas d’infos utiles // Source : Anthony Wonner pour Numerama

Cette promotion sur l’iPhone 14 Pro est-elle intéressante ?

C’est une bonne occasion de se procurer le dernier iPhone Pro à un prix un peu plus abordable. Au rang des nouveautés, l’iPhone 14 Pro se dote du Dynamic Island, ou îlot dynamique. Ce dernier remplace la fameuse encoche présente sur les smartphones d’Apple. Des « pilules » dans l’écran cachent le système Face ID et l’appareil photo frontal. L’îlot peut s’agrandir pour donner des informations utiles. Une bonne idée, qui mériterait d’être encore plus approfondi dans les prochains iPhone.

Niveau photo, le capteur principal possède une résolution de 48 mégapixels. En dehors de la mise au point qui peut avoir quelques difficultés quand le sujet est trop près de l’appareil, le reste excelle en tout point, en photo comme en vidéo. L’iPhone 14 Pro peut filmer en 4K jusqu’à 60 i/s, Dolby Vision compris. Enfin, côté autonomie, même dans le cas d’une utilisation poussée, l’iPhone 14 Pro tient facilement la journée complète. Comptez environ 2 heures pour recharger entièrement la batterie.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.