[Deal du Jour] La version 2022 de l’iPad Air possède désormais la fameuse puce M1 d’Apple. Cette dernière augmente radicalement les performances et l’autonomie de la tablette. Presque aussi puissant que l’iPad Pro et très polyvalent, cet iPad Air est une des meilleures tablettes sur le marché et cette baisse de prix le rend encore plus intéressant.

C’est quoi, cette promotion sur l’iPad Air M1 ?

Les versions 64 Go et 256 Go de l’iPad Air M1 2022 sont vendues respectivement à partir de 789 € et 989 € sur le site officiel d’Apple.

Le modèle Gris Sidéral 64 Go Wi-Fi est proposé en ce moment sur Amazon au prix de 686,68 €, soit 100 € moins cher.

Quant au modèle Gris Sidéral 256 Go Wi-Fi, il est actuellement au prix de 789 €, soit 200 € d’économie.

C’est quoi, cette tablette d’Apple avec la puce M1 ?

L’iPad Air M1 ne change pas grand-chose au design du précédent iPad Air. Ses dimensions sont de 24,76 × 17,85 × 6,1 mm d’épaisseur, pour un poids de 460 g. Sa taille compacte et son poids permettent une très bonne prise en main, même d’une seule main, que ce soit en mode portrait ou en mode paysage. Il est doté d’un écran Liquid Retina de 10,9 pouces et d’une définition de 2360 × 1640 pixels. Si vous utilisez votre iPad surtout le soir, la fonction TrueTone ajuste la luminosité à la lumière ambiante, pour réduire la fatigue visuelle.

La puce Apple M1 permet à la tablette d’être presque aussi performante qu’un iPad Pro d’entrée de gamme. Les applications et les jeux tournent efficacement, même ceux gourmands en ressources. Le taux de rafraîchissement ne va pas au-delà de 60 Hz, mais pour un iPad Air, les performances sont amplement suffisantes. Pour celles et ceux qui utilisent la tablette comme un outil de travail, l’iPad Pro est plus recommandable. Néanmoins, cette iPad Air 2022 est une bonne machine pour la retouche photo ou même le montage vidéo. La fluidité est au rendez-vous et la compatibilité avec l’Apple Pencil 2 en fait une tablette rapide, intuitive, et à l’excellente ergonomie.

À ce prix, cet iPad Air est-il une bonne affaire ?

À ces prix, les versions Wi-Fi 64 Go et 256 Go sont toutes deux une excellente affaire. L’interface de l’iPad Air est ergonomique, et les applications et widgets essentiels sont visibles d’un coup d’œil. Vous pourrez afficher plusieurs applications sur l’écran en split screen, pratique dans le cas d’une utilisation professionnelle. Si vous faites partie de celles et ceux qui aiment prendre des photos avec leur iPad, le capteur de 12 Mpx offre de jolis détails, mais n’est clairement pas à la hauteur des smartphones. Idem pour la vidéo, qui permet d’enregistrer en 4K à jusqu’à 60 IPS, mais qui ne remplacera pas le module vidéo d’un iPhone. Enfin, la partie audio de l’iPad Air M1 manque légèrement de puissance. La qualité est malgré tout suffisante pour regarder un film en streaming.

L’iPad Air est compatible Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.0. Apple promet jusqu’à 10 heures d’autonomie pour une utilisation classique. La tablette se recharge en 1 h 30 environ, grâce à l’adaptateur 20 W. En dehors peut-être de ses capteurs photo et vidéo (pas forcément nécessaires) et de son taux de rafraîchissement à 60 Hz, l’iPad Air 2022 n’a rien à envier de l’iPad Pro 11. Son excellent rapport qualité-prix pardonne les quelques concessions techniques et en fait une des meilleures tablettes d’Apple.

