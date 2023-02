[Deal du Jour] Si vous souhaitez changer votre téléviseur, le 55Q70A est un excellent modèle QLED 4K de Samsung. Il profite d’une belle qualité d’image, ainsi que d’un excellent taux de rafraîchissement. Il convient pour les amateurs de cinéma, ainsi que pour celles et ceux qui cherchent un bon téléviseur pour leur console nouvelle génération.

C’est quoi, la promotion sur ce téléviseur Samsung QLED ?

Le téléviseur 4K QLED 55 pouces 55Q70A est actuellement en rupture de stock sur le site officiel de Samsung. Il est trouvable autour de 950 € sur plusieurs sites revendeurs. Cdiscount le propose en ce moment au prix de 649,99 €.

C’est quoi, ce téléviseur 4K de Samsung ?

Le TV QLED QE55Q70A possède un écran doté d’une dalle QLED 4K de 55 pouces (138 cm), qui offre une résolution de 3 840 x 2 160 pixels. Malgré l’absence de Dolby Vision, sa compatibilité avec la norme HDR10+ apporte une excellente qualité d’image. Les contrastes sont quasi parfaits, et les couleurs extrêmement vives. Le QLED permet une image aussi belle que lumineuse. Malheureusement, les réglages d’usine et la fonction Auto-Dimming baissent automatiquement la luminosité, afin d’accentuer les noirs, ce qui provoque une baisse de qualité dans les détails. Il vous suffira de changer le mode d’affichage dans les réglages et de peaufiner le tout pour palier au défaut.

Niveau audio, le système 6.2.2 utilise les haut-parleurs installés autour de la dalle pour une représentation sonore spatiale fidèle à l’action. Pas de Dolby Atmos présent, mais une barre de son compatible donnera un superbe effet surround, grâce à la technologie Q-Symphony. Enfin, ce TV peut afficher les jeux en 4K et possède un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Branchées en HDMI 2.1, les consoles nouvelles génération seront exploitées à leur plein potentiel, avec une grande qualité d’image. Le QE55 est aussi compatible AMD Freesync et VRR pour plus de fluidité.

La mise en miroir via votre mobile vers votre télévision s’active par simple contact // Source : Samsung

Ce téléviseur Samsung est-il une bonne affaire ?

C’est une excellente affaire à moins de 650 € ! TizenOS accompagne le QE55 et apporte de nombreuses fonctionnalités. Les applications et les services de SVOD tournent sans problème. Ce téléviseur fonctionne avec Alexa et Google Assistant pour le contrôler au son de votre voix. Il s’accompagne de quatre ports HDMI 2.1, deux ports USB 2.0, et d’une sortie optique. Il est compatible Bluetooth 5.2 et Wi-Fi 5.

