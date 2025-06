Lecture Zen Résumer l'article

Selon la Trump Organization, le Trump T1 est un smartphone fabriqué aux États-Unis. Il s’agit en réalité d’un modèle chinois, fabriqué en Chine, avec des caractéristiques qui manquent de clarté.

Dans son annonce, la Trump Organization, entreprise familiale de Donald Trump, revendique que le T1 Phone est un smartphone « fièrement conçu et fabriqué aux États-Unis ». L’entreprise espère surfer sur la popularité du président américain pour se faire de l’argent, avec un produit aux caractéristiques très douteuses (les rendus semblent faux). La réalité est dédevante : le Trump Phone n’est pas un téléphone américain. Il s’agit d’un téléphone chinois avec un look personnalisé, possiblement posé aux États-Unis.

Ce qui se cache derrière le Trump Phone

On ne sait pas grand chose sur le Trump Phone. Il y a peu de détails techniques (on ne connaît pas la puce du téléphone), pas de flash dans les visuels et plusieurs erreurs dans la fiche technique. Il est dans tous les cas difficile de croire que c’est la Trump Organization a conçu son propre smartphone : peu d’entreprises y parviennent.

Sur X, l’analyste Max Weinbach a cherché et trouvé un produit similaire : sous le Trump Phone se cacherait le Wingtech REVVL 7 Pro 5G, un smartphone chinois sous marque blanche. La fiche technique correspond, bien que le dos et l’emplacement des caméras aient été changés (mais il s’agit d’un vulgaire montage Photoshop chez Trump). Sans le logo Trump, le Wingtech REVVL 7 Pro 5G est vendu à 250 dollars (contre 499 pour le Trump Phone, qui est doré).

Le T-Mobile Revvl 7 Pro 5G et le Trump Phone // Source : Montage Numerama

Un modèle qu’utilise aussi l’opérateur américain T-Mobile en marque blanche, nommé le T-Mobile Revvl 7 Pro 5G (c’est-à-dire qu’il appose son logo dessus, mais ne le fabrique pas). Wingtech est une marque possédée par Luxshare, qui fait fabriquer ses appareils en Chine, à Jiaxing, Wuxi, Huangshi ou Kunming. Il est possible que le Trump Phone soit modifié aux États-Unis pour ajouter son logo, mais il n’est pas conçu ou assemblé aux États-Unis. Le fils de Donald Trump Eric Trump a semé le doute dans une interview à Fox Business, en déclarant que « vous aurez bientôt des téléphones fabriqués ici même, aux États-Unis ».

Et si Trump voulait s’attaquer… à l’iPhone 17 ?

Depuis son retour à la présidence américaine, Donad Trump insiste auprès de Tim Cook pour qu’Apple fabrique ses produits aux États-Unis et non pas en Chine. Il s’est risqué à imposer des surtaxes douanières sur les produits d’Apple pour la forcer à s’implanter sur le sol américain. Sauf que déplacer ces productions de masse coûte extrêmement cher et pose des problèmes de savoir-faire. Donald Trump veut-il faire pression sur Apple ? Ou veut-il seulement faire de l’argent avec un nouveau partenariat improbable, auquel il ne prête que sa marque ?

Le Trump T1 peut déjà être précommandé // Source : Capture Numerama

Les précommandes pour le Trump Phone sont ouvertes et le lancement officiel est prévu pour septembre prochain, soit peut-être au même moment que la keynote d’Apple dédiée aux iPhone 17. Difficile de croire que le Trump Phone fera réellement concurrence à l’iPhone 17 : ce ne sont pas des modèles de la même gamme et l’iPhone profite d’une bien meilleure image de marque.

