[Deal du jour] Ce téléviseur de LG profite de la technologie QNED, pour une image proche de l’OLED. Une petite réduction fait actuellement descendre son prix.

C’est quoi, la promotion sur ce téléviseur de LG ?

Le téléviseur LG 55QNED82, d’une taille de 55 pouces, est normalement vendu au prix de 849 €. Il est en ce moment disponible au prix de 699 € sur le site de Boulanger.

Le modèle 55QNED75, moins polyvalent, est en ce moment proposé au prix de 549,99 € chez Darty.

C’est quoi, ce TV 55QNED82 de LG ?

Le QNED est une technologie d’affichage proche du QLED, avec une dalle à nano-cristaux qui procure une très bonne luminosité et excellent contraste, et une colorimétrie en théorie parfaite. Dans les faits, les couleurs de ce téléviseur de ce 55QNED82 manquent par moments de clarté sur certaines scènes, tandis que les noirs peuvent sembler un peu faibles en intensité, surtout si vous regardez du contenu en journée. Rassurez-vous, l’image est toutefois excellente et la dalle est idéale pour regarder des films et des séries dans de très bonnes conditions.

Le 55QNED82 embarque une dalle de 55 pouces, d’une définition 4K de 3 840 x 2 160 pixels. Les technologies HDR10 et HDR HLG donnent à l’image un très bon niveau de détails. Les cinéphiles seront comblés, tout comme les joueuses et les joueurs qui profiteront du taux de rafraîchissement de 100 Hz seulement pour leur PlayStation 5 et votre Xbox Series, qu’ils pourront brancher sur les deux ports HDMI 2.1. Niveau audio, les deux haut-parleurs de 20 W apportent un son correct, mais une barre de son ne sera pas de trop.

Tizen OS // Source : Samsung

Est-ce que ce téléviseur LG vaut le coup en promotion ?

Le LG 55QNED82 est une bonne affaire à moins de 700 €. Si cependant votre budget est plus restreint, le modèle 55QNED75 propose sensiblement la même chose, à deux ou trois performances près. Le téléviseur est parfaitement adapté au cinéma, mais avec son taux de rafraîchissement de 60 Hz seulement et l’absence de port HDMI 2.1, il n’est pas vraiment optimisé pour le gaming.

Les deux modèles s’accompagnent de l’interface maison Tizen OS. L’ergonomie générale est plaisante et les menus sont fluides, pour une navigation agréable. Vous retrouverez la plupart de vos plateformes de SVOD avec du contenu pertinent mise en avant. Google Assistant et Amazon Alexa sont présents, afin de commander le TV au son de votre voix.

