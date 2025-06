Lecture Zen Résumer l'article

Archetyp, immense plateforme de vente de drogue en ligne, active depuis 2020, a été démantelée lors d’une vaste opération internationale baptisée Deep Sentinel, coordonnée par l’Office fédéral de la police criminelle allemande et Europol.

600 000 utilisateurs, 3 200 vendeurs et près de 17 000 annonces : ce sont les chiffres affolants qu’affichait Archetyp au moment de sa fermeture.

L’une des plus importantes et plus anciennes plateformes de vente de drogue en ligne d’Europe a été démantelée.

L’annonce a été faite par le BKA, la police criminelle allemande, dans un communiqué publié le 16 juin 2025.

Le chiffre d’affaires total de la plateforme est estimé au moins à 250 millions d’euros, et la saisie effectuée chez le vendeur le plus prolifique représente, à elle seule, plus de 7,8 millions d’euros de transactions.

Bannière d’Interpol affichée sur le site d’Archetyp après son démantèlement. // Source : Europol

Fentanyl et crypto-monnaies : les rouages d’Archetyp révélés

Archetyp se distinguait par l’usage exclusif de la crypto-monnaie Monero, réputée pour sa confidentialité et la difficulté de traçage de ses transactions. Contrairement à Bitcoin, Monero intègre nativement des fonctions d’anonymisation, rendant le suivi des flux financiers particulièrement complexe pour les autorités. Cette caractéristique a permis à Archetyp de fonctionner pendant plus de 5 ans sans être démantelée, un record de longévité pour une place de marché de ce type.

Autre particularité notable : Archetyp faisait partie des rares marchés du dark web européen à proposer la vente de substances extrêmement dangereuses, dont le fentanyl et d’autres opioïdes de synthèse très puissants. Une immense victoire pour les autorités : le fentanyl, responsable d’une crise majeure de santé publique aux États-Unis, inquiète de plus en plus les autorités européennes qui redoutent sa propagation sur le continent. La plateforme proposait également un large éventail de drogues, dont la cocaïne, la MDMA, les amphétamines et d’autres substances illicites.

Deep Sentinel : une opération de démantèlement hors norme

Selon Europol, ce succès est le fruit de plusieurs années d’enquête pour identifier l’architecture technique du site et ses responsables. Les polices d’Allemagne, de Suède, d’Espagne, de Roumanie, des Pays-Bas et des États-Unis ont travaillé de concert pour remonter les flux financiers et analyser les preuves numériques, aboutissant à ce démantèlement spectaculaire.

L’opération Deep Sentinel a mobilisé plus de 300 policiers sur trois jours, menant à l’arrestation de huit personnes : l’administrateur présumé (un Allemand de 30 ans interpellé à Barcelone), un modérateur et six vendeurs majeurs, principalement en Allemagne et en Suède. Vingt propriétés ont été perquisitionnées, aboutissant à la saisie de dizaines de smartphones, ordinateurs, drogues et autres biens.

