[Deal du Jour] Le Galaxy S22 Ultra est un smartphone haut de gamme de Samsung. Malgré la sortie imminente du Galaxy S23, cette version Ultra du S22 est toujours un des meilleurs smartphones de la marque coréenne. Il bénéficie en ce moment d’une très bonne réduction sur Rakuten.

C’est quoi, la promotion sur le Galaxy S22 Ultra ?

Le Galaxy S22 Ultra est vendu 1 149 € sur le site de Samsung. Il se trouve souvent autour de 900 € sur divers sites marchands. Rakuten le propose en ce moment au prix de 749,99 €.

Et avec le code BELL10100 à rentrer dans le panier, une réduction de 10 € supplémentaire s’applique immédiatement et fait passer le prix final du Galaxy S22 Ultra à 739,99 €.

C’est quoi, le Galaxy S22 Ultra le smartphone haut de gamme de Samsung ?

Le Smartphone de Samsung possède des dimensions de 163,3 × 77,9 × 8,9 mm. Son format rectangulaire aux bords plats et aux côtés incurvés offre une très bonne tenue, adaptée à la paume de la main. Seul son poids de presque 230 g peut se sentir une fois en main. Les modules caméra et le capteur laser dépassent légèrement en épaisseur au dos du smartphone. Un parti pris qui ne plaira pas à tout le monde, mais qui a le mérite de proposer un design différent. Les finitions sont impeccables pour un produit élégant.

Le dos du Galaxy S22 Ultra // Source : NL – Numerama

L’écran du Galaxy S22 Ultra est doté d’une dalle OLED de 6,8 pouces performante. Le taux de rafraîchissement est variable de 1-120 Hz, idéal pour préserver la batterie et pour garantir une bonne fluidité quand il le faut. Niveau luminosité, Samsung frappe fort avec un des écrans les plus lumineux du marché. Même en plein soleil, l’écran est parfaitement lisible. Le verre Gorilla Glass Victus+ est plus résistant et limite les reflets. Malheureusement, alors que Les États-Unis et l’Asie ont droit à la puce Snapdragon 8 Gen, l’Europe se contente de la puce Exynos 2200. Les performances sont légèrement inférieures, ainsi que l’autonomie. Le Galaxy S22 Ultra n’en reste pas moins un smartphone agréable à utiliser.

Le Galaxy S22 Ultra à ce prix, est-ce une bonne affaire ?

Moins de 740 € pour un excellent smartphone haut de gamme, c’est une très bonne affaire. Si vous cherchez un smartphone pour prendre des photos, le Galaxy S22 Ultra est idéal. Parfait en toutes circonstances, les capteurs permettent de prendre de bonnes photos de jour comme de nuit, avec un zoom puissant et efficace. Ils peuvent aussi filmer en HD (30 fps), Full HD (30 ou 60 fps) et même 4K (30 ou 60 fps).

L’interface sous One UI est fluide et propose de nombreuses fonctions. Samsung ressuscite le Stylet S-Pen pour l’utiliser avec le Galaxy S22 Ultra. Il permet la prise des notes, accompagne certaines applications, ou facilite la navigation sur l’écran. Il se range à côté du port USB Type-C du smartphone. Enfin, l’autonomie est un peu décevante et le S22 Ultra ne tiendra jamais plus d’une journée. Les Galaxy S23, bientôt commercialisés et déjà disponible en précommande, tourneront enfin avec la puce Snapdragon 8 Gen 2, ce qui devrait grandement améliorer les performances et l’autonomie. À vous de voir si ces détails justifient un prix bien plus élevé.

