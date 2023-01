Avez-vous déjà entendu Pikachu dire des propos injurieux ? C’est exactement ce qu’il s’est produit sur le TikTok officiel de Pokémon.

Dans l’esprit du public, Pikachu est cette souris jaune toute mignonne qui attendrit petits et grands quand elle prend la parole à coups de « Pika, pika ». Pour d’autres, c’est un détective avec des réactions d’adulte, incarné alors par l’acteur Ryan Reynolds. Mais connaissez-vous la version vulgaire du plus célèbre des Pokémon ? Elle est apparue lors d’une diffusion sur le TikTok officiel, avant de rapidement disparaître de la plateforme.

Or, rien ne disparaît jamais vraiment sur Internet. Via un tweet publié le 13 janvier par le journaliste Josh Withey, qui travaille à Yahoo UK, on peut voir la séquence. Pikachu gigote autour de Lucario (le Pokémon bleu), en chantant hyper rapidement : « If you’re fucking happy and you motherfucking know it, clap your motherfucking hands ». Ce qui donne la traduction suivante : « Si t’es p***** d’heureux et que tu le sais, tape dans tes p***** de mains. » Il faut vraiment le voir pour le croire.

Interesting choice of audio on the official Pokémon TikTok page… pic.twitter.com/NYowKts3cj — Josh Withey ❀ (@josh_withey) January 13, 2023

C’est Pikachu en mode injurieux

La chanson entendue dans la diffusion TikTok est, en réalité, la reprise d’un tube destiné aux enfants : If You’re Happy And You Know It (attention, c’est aussi insupportable que Baby Shark et vous risquez de l’avoir en tête toute la journée). Les mots ‘fucking’ et ‘motherfucking’ ont été ajoutés, sans doute dans l’idée de donner plus de rythme aux paroles. Cette adaptation est signée Andy Arthur Smith, qui regroupe 2,6 millions d’abonnés sur TikTok.

Comment cette chanson pas du tout adaptée à un jeune public a-t-elle pu se retrouver sur le compte officiel Pokémon de TikTok (3,7 millions de followers, dont beaucoup de jeunes) ? On notera d’abord qu’il s’agit du compte japonais. Tout porte à croire que le community manager n’avait pas conscience des injures, puisque l’anglais n’est pas sa langue natale. Il est également intéressant de relever que les paroles sont prononcées à une cadence infernale, ce qui n’aide pas du tout à la compréhension.

« If you’re fucking happy and you motherfucking know it, clap your motherfucking hands ». // Source : Capture Twitter

Bien évidemment, il n’y a rien de dramatique dans cette histoire. Au mieux, il s’agit d’une bourde un peu bête, qui prête surtout à sourire. Voir l’innocent Pikachu se laisser aller de telles grossièretés apporte un contraste saisissant. Attention, cependant, cette scène peut choquer celles et ceux qui pensent que Pikachu est le Pokémon le plus pur, le plus gentil et le plus choupi de l’histoire. Il y a des mythes qui s’effondrent, et peut-être que la mascotte tourne mal en raison de la future retraite de Sacha.

