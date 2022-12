Une sacrée page va se tourner pour la série d’animation Pokémon. Après près de 25 ans de service, Sacha et son fidèle Pikachu vont tirer leur révérence.

« Je suis Sacha, de Bourg Palette, et voici mon ami, Pikachu. Mon rêve est de devenir le plus grand Maître Pokémon du monde ! » : cette phrase a accompagné nombre de personnes biberonnées à Pokémon, saga de jeux vidéo cultes devenue une série d’animation (entre autres produits culturels). Hélas, le moment tant craint est arrivé : Sacha, accompagné de son fidèle Pikachu (qui n’a pas toujours été très docile), a réalisé son rêve et, par ricochet, va tirer sa révérence.

Dans un communiqué publié le 16 décembre, Pokémon Company a annoncé la mauvaise nouvelle : « Deux nouveaux personnages et trois Pokémon de départ de Paldea vont vivre des aventures dans le monde des Pokémon. Le voyage de Sacha dans des épisodes spéciaux conclura La série : Pokémon, les voyages ultimes. »

Sacha et Pikachu dans la série Pokémon // Source : Capture d’écran

Sacha, héros de Pokémon, va céder sa place

Ce nouveau départ a du sens, étant donné que Sacha est devenu le meilleur Dresseur du monde des Pokémon. Il n’a donc plus rien à accomplir. Il lui a quand même fallu 25 saisons pour parvenir à son but. Son triomphe sera célébré dans un ultime chapitre, regroupant « une collection d’épisodes spéciaux ». On y croisera Pierre et Ondine, soit autant de têtes bien connues de celles et ceux qui suivent Sacha depuis maintenant des années. Pokémon Company a compris qu’un hommage méritait d’être rendu.

Il faudra s’attendre à voir les pleurs de nombreuses personnes après l’ultime apparition de Sacha à l’écran. « Une page se tourne, tout le monde sera en chiale à la fin de cette saison », assume Lionel Iglesias. Noémie abonde : « Ça fait bizarre de savoir que c’est fini… ». Si la peine est réelle, il s’agit d’un pincement au cœur nécessaire pour redonner du souffle à l’adaptation. Vingt-cinq ans de bons et loyaux services, entre autres moments de tendresse, c’est une carrière rare pour un héros qui en a inspiré tant.

Pour sa nouvelle série, Pokémon Company compte capitaliser sur le succès des jeux vidéo Pokémon Violet et Écarlate, disponibles sur Nintendo Switch et situés dans la région de Paldea. Les deux nouveaux héros — Niko et Roy — pourront compter sur les très mignons Poussacha, Chochodile et Coiffeton. Malgré cette immense page tournée, les codes de la saga seront là : « de l’action, de l’aventure, de l’amitié, et des Pokémon ».

On se quitte avec la plus belle scène partagée par Sacha et Pikachu, tirée du tout premier film :