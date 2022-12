Pour apporter un peu de chaos à votre Noël, laissez-vous séduire par notre sélection de phrases qui feront tourner en bourrique celles et ceux qui s’intéressent vraiment au monde de la tech et du numérique.

Par définition, un repas de famille à Noël contient deux ingrédients incontournables : un trop-plein de nourriture et un surplus de débats abscons sur l’actualité. Le réchauffement climatique ? La 107è vague du covid ? La condescendance des joueurs argentins après leur victoire ? Les sujets de discussions enflammées ne manqueront pas.

À Numerama, il nous tient à cœur de vous donner les bons outils pour vous démarquer. Pourquoi attendre de subir des altercations gênantes, quand vous pouvez… les provoquer vous-mêmes ? Si vos proches s’y connaissent de près ou de loin dans le numérique, nous avons la solution parfaite pour vous : les meilleures phrases à lancer pour les faire complètement vriller.

L’objectif est clair : que leur visage devienne cramoisi, que leurs yeux roulent jusque vers le ciel dans leurs orbites, que le ton monte et que l’on entende distinctement le « mais comment tu peux dire des choses pareilles mais c’est pas possible enfin, alors que ta mère bosse dans la tech depuis 40 ans ? »

Après notre guide de 2021, on remet le couvert en 2022. Numerama décline toute responsabilité en cas de bataille de purée de marrons ou de lancers de cuisse de dinde.

« Je viens de lancer ma collection de NFT, tu veux pas m’en prendre un ? »

Les NFT ont eu leur moment de gloire. Il n’a pas duré. Alors que ces certificats d’authenticité en ligne d’objets virtuels se sont arrachés comme des petits pains au début de l’année 2022, la hype a pris un sacré coup dans l’aile dès le milieu de l’année. Le NFT du premier tweet, acheté 48 millions de dollars, bide aux enchères, et les ventes des NFT au global se sont écroulées depuis le mois de mai. On déconseillerait de se lancer dans cette belle aventure en 2023.

« C’est fou, un astéroïde a failli s’écraser sur la terre »

« Un énorme astéroïde de Noël va frôler la Terre », se sont emballés certains médias à l’approche du mois de décembre. Il n’en est rien : l’astéroïde en question est passé très loin, à 686 000 km de la Terre. Cela n’empêchera sûrement pas quelques sites d’info de continuer à surfer sur cette peur infondée… et Numerama de continuer à rappeler les faits.

Parfois, on en a un peu marre. Mais juste parfois.

« Viens sur Telegram, c’est la messagerie la plus sécurisée »

Bien que Telegram soit devenue extrêmement populaire, surtout pour s’informer pendant la guerre menée par la Russie en Ukraine, l’application n’est pas, par défaut, la plus sécurisée. Elle ne chiffre pas vos conversations par défaut : c’est une option qu’il faut activer (cf notre tuto). C’est pour cela que l’on considère que Signal est plus sécurisée que Telegram.

Si vous voulez savoir qui protège vraiment le mieux vos messages privés entre Signal, Telegram, Messenger, WhatsApp, Twitter et les autres, nous avons répondu à la question en détails.

« Ils sont sympa, les graphismes du dernier Pokémon, non ? »

Non.

Pokémon Violet et Écarlate est sacrément moche. Mais c’est quand même un super jeu !

Pokémon Écarlate et Violet // Source : Pokémon Company

« Elon Musk est un génie, c’est vraiment le Tony Stark de la vraie vie »

L’année fut difficile pour tout le monde, mais surtout pour les internautes qui suivent de près ou de loin l’actualité de Twitter ou de Tesla. Elon Musk était partout, tout le temps. Impossible d’ignorer le milliardaire au comportement de plus en plus erratique, dont le vernis de « cool » a fini de craqueler pour montrer enfin ce qu’il a toujours été : un menteur obsédé par un pseudo-combat contre les « bien-pensants » de gauche, obnubilé par un réseau social qu’il est en train de casser de toutes parts. Le seul point positif, dans cette histoire, c’est qu’il pourrait bien sauver certains de leur addiction à Twitter. Dommage pour Tesla, qui subit quasi-directement les conséquences des frasques de son patron.

« Vous avez vu ces youtubeurs accusés ? On n’en fait pas un peu trop ? »

L’année 2022 aura vu plusieurs youtubeurs être mis en cause par des hommes et des femmes pour des faits de corruption de mineurs, de harcèlement ou de viol. Le mouvement #BalanceTonYouTubeur, entamé en 2020, commence enfin à prendre de l’ampleur. Il s’agit ici d’une partie émergée d’un impressionnant iceberg que la communauté du YouTube français mettra beaucoup de temps à déconstruire, tant le problème semble systémique et le travail long. Les victimes présumées, qui parlaient déjà il y a plusieurs années, sont désormais plus écoutées. On a vu le vidéaste Norman être placé en garde à vue, tandis que le youtubeur Léo Grasset est visé par une enquête préliminaire pour viol. Le youtubeur Inthepanda, quant à lui, est au cœur d’une enquête que Numerama a menée pendant plusieurs mois pour des faits présumés graves sur des anciens fans mineurs.

« ChatGPT, c’est la fin des humains ! »

ChatGPT est un outil à la fois fascinant et bourré de potentiel. L’IA développée par OpenAI est capable de générer du texte en fonction de phrases qu’on lui donne. Ce qui est bluffant, c’est combien les assemblages de mots ont du sens (même pour créer des recettes de Noël !), et combien l’IA peut effectuer en quelques secondes des tâches qui feraient galérer un humain pendant plusieurs heures.

Bien sûr, il convient de se poser des questions sur la manière dont ChatGPT peut-être utilisé dans certains domaines : l’éducation, l’art, et même le journalisme (voudriez-vous lire des articles écrits en partie par des robots, sans le savoir?)… Mais l’outil est incroyablement puissant pour résoudre des problèmes redondants et faire gagner potentiellement un temps fous aux hommes et femmes. Reste à rester vigilants, bien entendu, sur l’évolution de la technologie et son utilisation. Comme pour toutes les innovations.