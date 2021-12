Les phrases à dire à Noël pour rendre fous vos proches qui s’y connaissent vraiment en tech

Si vous prononcez ces phrases en arborant un petit chapeau en aluminium sur la tête au dîner, vous gagnez encore plus de points.

Noël n’a jamais été aussi proche (et à mesure que le temps passe, cette phrase devient de plus en plus juste, ce qui est habile). Alors que d’autres médias vous promettent des discussions enflammées autour de l’élection présidentielle ou l’épidémie de coronavirus, nous avons la solution pour mettre un peu plus de piquant dans vos réunions de famille ou d’amis.

Et si vous trolliez votre cousin, votre belle-mère ou votre petite nièce qui s’y connaissent vraiment en technologie ? Avec ce panel de phrases sélectionnées par la rédaction de Numerama, toutes aussi brèves que percutantes, on vous garantit que vous parviendrez à les faire se rouler en boule au pied du sapin, en se balançant d’avant en arrière tout en priant pour que 2021 s’arrête. Allez, suivez-nous !

« De toute façon, envoyer des mails, ça pollue plus que ma voiture. »

La pollution numérique est un sujet important : oui, faire tourner l’Internet mondial demande énormément d’énergie et des serveurs très gourmands en l’électricité (en majorité carbonée). Il est toutefois aujourd’hui impossible de calculer réellement l’impact de l’envoi « d’un email » sur le climat : toute comparaison avec la pollution atmosphérique des véhicules qui émettent du CO2 (la voiture, les camions, les transports en avion), et que l’on peut, elle, comptabiliser, n’aurait aucun sens. À part pour simplifier un débat qui remettrait le poids de la culpabilité sur les utilisateurs au lieu de chercher à réguler un système à grande échelle.

« On m’a proposé la 5G avec mon nouveau smartphone, mais je veux pas de ces ondes partout chez moi ! »

S’il est toujours pertinent de s’interroger sur la course effrénée à la performance et la vitesse en matière de technologie, le sujet des ondes 5G est un non-sens scientifique (au même titre que les fake news sur le vaccin et la 5G).

On ne compte plus les études qui montrent que les smartphones 5G n’émettent pas plus d’ondes que les smartphones 4G et que la 5G apparaît inoffensive sur la santé en termes d’ondes. Vous gagnerez de nombreux points en refusant de les consulter, puis en insistant sur votre « mal de tête persistant depuis qu’ils ont mis des nouvelles antennes pas loin ».

« Le bitcoin, c’est l’avenir de l’économie. »

Vous gagnez 50 points supplémentaires si vous enchainez cette phrase après celle sur la pollution numérique. Le concept du bitcoin est incroyable, et la blockchain sur laquelle son fonctionnement repose pourrait notamment apporter des gains importants dans la manière dont on sécurise les données en ligne, demain.

La monnaie bitcoin est cependant un crypto-actif qui sert actuellement à de la spéculation à grande échelle, tandis que son minage est effectué par une très petite minorité d’acteurs (pour un coût environnemental révoltant). On est loin du rêve d’un univers décentralisé tel qu’il est parfois vendu par ses aficionados.

« Regarde, j’ai fait faire une super carte Pokémon avec mon QR Code de pass sanitaire dessus, c’est trop drôle ! »

Les cartes Pokémon, c’est pour votre Pokédex, pas votre pass sanitaire.

Des cartes personnalisées avec votre QR Code que nous déconseillons toujours d’utiliser pour la sécurité de vos données personnelles

« C’est évident qu’Apple, c’est de l’obsolescence programmée. »

À supposer que l’obsolescence programmée existe, Apple est loin d’en faire partie, avec des appareils suivis plus de 6 ans, durables dans le temps et largement réparables dans des Apple Store, des magasins partenaires et bientôt à la maison. Mais cette croyance populaire reste pourtant forte.

« T’as vu, ils ont sorti le Web 3.0 ? »

Le Web3 est une notion bien nébuleuse. Vous gagnerez 10 poins supplémentaires si vous mentionnez la blockchain en ajoutant « j’ai pas tout compris mais ça a l’air pas mal ».

« J’ai mis mon smartphone en noir et blanc après le docu sur Netflix ! »

Voilà des années que certains tentent de se libérer de leur addiction à leur smartphone en passant l’écran en noir et blanc. Le documentaire Derrière nos écrans de fumée sur Netflix sorti fin 2020 a contribué à nourrir une analyse fréquemment développée : les utilisateurs pourraient se sortir eux-mêmes de leur addiction, s’ils y mettaient un peu du leur. Quittez Instagram ! Partez de Twitter ! Coupez votre portable ! Allez gambader dans les champs, il n’y a que ça de vrai ! En voilà, une manière habile de repousser les débats sur la responsabilisation des plateformes et l’impuissance des États dans la régulation de leurs pratiques.

« Tu devrais passer sur Telegram pour ne plus être tracée. »

Telegram est une messagerie sympathique et fluide, mais elle ne propose pas le chiffrement de bout en bout par défaut. Ce n’est pas une « messagerie chiffrée » comme certains le pensent.

« Pour Noël, je lui ai pris des AirPods noirs. »

Les AirPods d’Apple ne sont pas noirs. Les contrefaçons AliExpress à 15 balles qui risquent probablement de fondre dans votre oreille au bout de 10 minutes, en revanche, oui.