Vous avez la flemme de trouver des idées de recettes de repas de Noël ? Faites comme nous, utilisez une IA.

Si vous n’avez toujours pas entendu parler de ChatGPT, vous vivez peut-être de jours paisibles loin de toute notion de vie numérique au rythme effréné. Si vous avez émergé de ce doux univers l’espace de quelques heures et que vous êtes tombés sur cet article, laissez-nous vous présenter l’intelligence artificielle qui impressionne les internautes depuis le début du mois de décembre.

ChatGPT est un projet développé par l’entreprise OpenAI qui permet de dialoguer avec une intelligence artificielle, grâce au modèle de langage GPT-3. Cela fait des années que l’IA est en cours de développement (on vous en parlait déjà en 2019), mais c’est la première fois que l’outil est accessible à tous et toutes de cette manière.

Depuis sa mise en service librement et gratuitement sur le web, ChatGPT a déjà été utilisé par plus d’un million de personnes en une semaine. Il faut dire que ses compétences sont aussi multiples qu’impressionnantes, notamment pour abattre du travail à la chaîne ou résoudre des tâches simples, mais répétitives.

L’IA est néanmoins aussi capable d’itérer autour de propositions un peu plus créatives. Et, comme à Numerama, on est de sacrés flemmards… On s’est dit que ChatGPT pourrait peut-être nous aider à préparer Noël sans avoir à trop se creuser la tête. Voici quelques recettes de Noël qu’OpenAI nous a proposés. Maintenant, il n’y a plus qu’à les essayer !

« Je cherche une recette de Noël facile à faire »

On a commencé facile, parce que les repas de Noël peuvent parfois se révéler très prise de tête. « Il s’agit d’un plat de dinde aux légumes. C’est un classique des repas de fête, facile à préparer et apprécié par tous. Vous pouvez également l’appeler ‘dinde farcie aux légumes’ ou ‘dinde rôtie aux légumes’ », nous explique l’intelligence artificielle.

Voici le résultat ci-dessous : classique, mais efficace. À notre humble avis de novices — qui ne regardons Top Chef qu’une fois toutes les deux saisons —, cela risque tout de même de manquer d’un peu de gourmandise. Une petite sauce en plus, peut-être ?

Une recette facile de Noël selon ChatGPT

« Et une recette de repas de Noël végétarien ? »

La dinde, c’est un incontournable pour les omnivores, mais cela ne satisfera peut-être pas tout le monde. Nous avons alors demandé un plat végé à l’IA, qui s’est clairement reposée sur ses lauriers : la première fois, ChatGPT nous a proposé une « recette de gratin de légumes pour les végétariens ». Pas très festif. Nous avons dû le rappeler à l’ordre.

Le robot a acquiescé. On adore avoir raison.

Mais, derrière cette politesse de façade, force est de constater qu’il ne s’est pas vraiment foulé, rajoutant simplement la notion de légumes de saison à son plat.

Circonspects, mais pas accablés, on a relancé une dernière fois. Le gratin dauphinois a fait son apparition. C’est probablement le mieux que l’on pourra tirer de lui.

« Aurais-tu une recette de repas de Noël festif, mais vegan ?»

Avertissement aux vegans, si vous avez faim, il va falloir composer avec de grandes quantités. ChatGPT est visiblement comme la majorité des grands restaurants étoilés, peu capable d’imaginer des plats sans produit animal.

En gros, vous allez manger beaucoup de châtaignes.

Heureusement, ChatGPT n’est pas fermé : une alternative un peu plus copieuse et variée a été proposée.

« J’aimerais bien une recette de repas de Noël, mais très compliquée, avec des produits exceptionnels, pour impressionner toute ma famille »

Ok on a la flemme de cuisiner pour Noël, mais on a quand même envie d’impressionner tout le monde. Alors au lieu de faire simple, partons sur du compliqué. Et, pour ChatGPT, la solution est évidente : « [Le] filet de bœuf aux truffes est un plat sophistiqué et raffiné, idéal pour impressionner vos invités lors d’un repas de fête. La truffe apporte un parfum et une saveur exceptionnels à la viande, pour un résultat délicieux. »

« Je cherche la recette de plat de Noël la moins chère »

Vous n’avez pas envie de vendre un rein pour recevoir les louanges de votre oncle, qui se satisferait de toute manière d’un verre de vin avec des patates au four ? ChatGPT a une alternative, répondre à notre requête sur le Noël le moins cher possible.

Et, pour moins de 5 euros par personne ?

Il y a toujours des solutions pour faire plaisir ! « Cette soupe de légumes est nourrissante et économique, idéale pour un repas de fête pas cher », nous rappelle l’IA. Une solution idéale, surtout en cette météo apocalyptique.

Vous voici prêts et prêtes à affronter l’étape du plat de Noël avec un peu plus de légèreté. Mais, n’oubliez pas le plus important, de vous faire plaisir à vous.

Ainsi qu’à vos journalistes préférés.