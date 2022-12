[Deal du Jour] Le 990 PRO est le dernier-né des SSD de Samsung. Il remplace le déjà très performant 980 Pro. Compatibles avec la console de Sony, les SSD Pro de la marque coréenne sont puissants et endurants.

C’est quoi, la promotion sur ce SSD de Samsung ?

Amazon propose une réduction sur le SSD interne Samsung 990 Pro, trouvable habituellement autour de 170 €. Le modèle d’une capacité de 1 To est actuellement proposé au prix de 131,06 €.

C’est quoi, ce SSD interne ?

Le 990 Pro fait suite à l’excellent 980 Pro. Il mesure 80 × 22 mm pour une épaisseur de 2,3 mm. Ses dimensions et ses performances en font un modèle parfaitement compatible avec la PlayStation 5. Malheureusement, contrairement à son grand frère, le 990 Pro n’est pas doté d’un dissipateur de chaleur, essentiel pour éviter la surchauffe. Malgré tout, le SSD de Samsung parvient à maintenir une bonne température et ne chauffe que très peu. Le rajout d’un dissipateur est tout de même recommandé dans le cas d’une utilisation avec la console de Sony.

L’interface est en PCIe 4.0 avec des débits qui montent jusqu’à 7 450 Mo/s en lecture et 6 900 Mo/s en écriture. La vitesse des transferts et des téléchargements est considérablement boostée, y compris sur des fichiers volumineux. Sur PS5, vous pourrez lancer des jeux gourmands en ressources rapidement. Ces derniers tourneront de manière optimale sans aucun problème. Ce SSD de Samsung rajoute de plus un stockage considérable à la PS5, à l’heure où les jeux AAA pèsent de plus en plus lourd.

L’emplacement du SSD dans la PS5 // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Ce SSD interne 990 Pro est-il une bonne affaire à ce prix ?

C’est un excellent prix pour l’un des meilleurs SSD sur le marché. Il s’accompagne du logiciel Samsung Magician. L’interface est claire et ergonomique et vous donne l’accès à de nombreuses informations sur votre disque. Vous pourrez y consulter la température du SSD ainsi qu’un diagnostic de son état de santé. Des modules de mesure des performances sont présents et Magician, en bon logiciel de maintenance qu’il est, vous propose d’optimiser votre SSD pour de meilleures performances.

Dans le cas d’une utilisation sur un PC, le 990 Pro est aussi utile pour émuler des machines virtuelles ou effectuer des sauvegardes quotidiennes de toutes vos données. Si vous comptez l’utiliser avec votre ordinateur, assurez-vous que sa carte mère prend en charge les SSD NVMe PCie 4.0. Enfin, pour la console de Sony, il vous faudra être vigilant lors de son installation. Veillez bien à installer la dernière version à jour du firmware et à manipuler le tout avec précaution.

Pour aller plus loin avec les disques durs

