[Deal du jour] C’est un fait, le disque dur de la PS5 se remplit vite. Le SSD FireCuda de Seagate est en ce moment en promotion. Avec sa capacité de 1 To, il augmentera considérablement le stockage de la console de Sony.

C’est quoi, la promotion sur ce SSD 1 To ?

Trouvable habituellement autour de 150 €, Amazon propose actuellement ce SSD de Seagate au prix de 129,99 €.

C’est quoi, ce SSD interne de Seagate ?

Le Seagate FireCuda est un SSD parfait pour votre PlayStation 5. Il est doté de 1 To de stockage et possède des vitesses de transfert qui peuvent atteindre 7 300 Mo/s en lecture et 6 000 Mo/s en écriture. Seagate à de plus la bonne idée de doter son SSD d’un dissipateur de chaleur, afin de minimiser le bridage thermique, et ainsi proposer des performances et une durabilité maximale. Le SSD FireCuda convient aussi parfaitement pour une utilisation avec un PC.

Le SSD FireCuda aborde discrètement les couleurs de Star Wars // Source : Seagate

En ce qui concerne la PS5, le modèle classique et le modèle digital sont tous deux limités à moins de 700 Go de stockage. Avec des jeux de plus en plus lourds, l’espace de stockage de la console est vite plein. 1 To supplémentaire, entièrement dédié au stockage, vous autorise l’installation de nombreux jeux PS5 sans vous soucier de la place. Mieux encore, Seagate propose un disque performant, qui réduira les temps de chargement et d’installation.

Ce SSD Interne Segate de 1 To est-il une bonne affaire ?

Ce SSD est une bonne affaire à ce prix, si vous cherchez une solution de stockage pour votre console. Sa compatibilité avec de nombreux systèmes d’exploitation en plus de la console de Sony est un atout. Sa conception est compacte et son installation relativement simple. Attention toutefois à manipuler le SSD et votre console avec précaution pour éviter la casse. Même si l’installation ne devrait pas poser de problèmes, suivre un tuto est toujours recommandé.

Enfin, selon le constructeur, vous pourrez écrire chaque jour jusqu’à 70 % de la capacité du SSD pendant cinq ans. De quoi accompagner votre PS5 durant de nombreuses années.

