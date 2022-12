[Deal du jour] Le MacBook Pro 14 pouces, équipé de la puissante puce M1 Pro, est disponible à moins de 2 000 € chez Darty. L’ordinateur portable d’Apple, sorti en 2021, est encore l’un des ordinateurs portables les plus puissants du marché.

C’est quoi, cette promotion sur le MacBook Pro M1 ?

Le MacBook Pro 14 2021, avec puce M1 Pro, est disponible au tarif de 2 249 € sur le site officiel d’Apple. Darty le propose actuellement au prix de 1 999 €.

C’est quoi, ce MacBook Pro ?

Le puissant processeur M1 Pro accompagne le MacBook Pro 14. Apple a de plus doté sa machine de 8 cœurs CPU et 14 cœurs GPU. 16 Go de RAM et un SSD 512 Go terminent la configuration impressionnante de ce MacBook Pro. Si vous travaillez régulièrement sur de gros projets demandeurs en ressources, ce MacBook Pro 14 tournera sans problème, avec une fluidité redoutable. Deux ventilateurs complètement silencieux sont disposés autour de la puce M1 Pro. Ils assurent le refroidissement des composants essentiels, afin d’éviter la surchauffe, pour plus d’efficacité.

Le MacBook Pro 14 possède un écran Liquid Retina XDR. Sa dalle IPS mini-LED de 14,2 pouces offre une résolution de 3 024 × 1 964. Luminosité et contraste sont excellents, même en pleine lumière. Comme d’habitude, Apple apporte un soin particulier au design. En dehors de la mal aimée encoche fidèle à Apple, l’écran occupe presque toute la surface, pour un rendu élégant. Le MacBook Pro est assurément un bel objet. Les performances ne sont pas en reste, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz adaptatif.

Ce MacBook Pro 14 à moins de 2 000 euros est-il une bonne affaire ?

À moins de 2 000 €, ce MacBook est à très bon prix. Les prochains MacBook, équipés des puces M2 Pro, ne sortiront qu’en 2023 à une date encore indéterminée, c’est donc une excellente occasion de se procurer une machine performante. Ses dimensions de 31 × 22 cm pour un poids de 1,55 kg lui permettent de se glisser facilement dans un sac à dos. La disparition de la Touch Bar sur le MacBook Pro 2021 est le seul changement d’ergonomie notable. En dehors de ça, le trackpad est précis et réactif et la frappe offerte par le clavier rétroéclairé Magic Keyboard est excellente.

La webcam est en Full HD 1080p mais ne remplace malheureusement pas une vraie webcam. Les haut-parleurs sont bons pour un ordinateur portable. Ils apportent une bonne puissance et le son est propre. Si vous le souhaitez, vous pourrez toujours brancher un casque sur la prise de 35 mm prévue à cet effet. La connectique disponible est d’ailleurs très complète, avec trois ports Thunderbolt 4 (USB‑C), un port HDMI 2.0 (4K à 60 Hz) et un lecteur de cartes SDXC. Enfin, Apple promet une autonomie de 17 heures. Dans les faits, les tâches gourmandes en ressources épuiseront un peu plus vite la batterie.

Pour mieux comprendre l’offre sur le MacBook Pro 14 (2021)

