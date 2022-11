Sur le point de lancer une version payante de Twitter à 8 dollars par mois, Elon Musk réfléchirait déjà à l’étape d’après. Le réseau social pourrait être gratuit seulement quelques heures par jour, puis payant si vous l’utilisez beaucoup.

Elon Musk sait-il ce qu’il fait ? Selon les informations de The Verge, qui a pu discuter anonymement avec de nombreux employés de Twitter, la gestion du réseau social serait plutôt proche de l’improvisation. Par exemple, lorsqu’il a changé les règles de Twitter en un tweet le 6 novembre, Elon Musk n’avait averti personne au préalable. Ses équipes ont donc du se dépêcher de mettre Twitter en conformité avec ses annonces.

Mais il y a pire. Toujours selon The Verge, l’abonnement Twitter Blue à 8 dollars par mois ne sera pas rentable. Puisque Twitter compte diviser l’affichage de la publicité par deux, il verra ses recettes publicitaires diminuer de 6 dollars par mois pour chaque utilisateur payant. Retirez à ça les 30 % de commission d’Apple et Google, et Twitter perdra de l’argent pour chaque abonné. Un calcul que les équipes de Twitter auraient oublié de faire avant d’annoncer l’offre…

Comment gagner de l’argent ? Une des options sur la table serait de faire basculer Twitter vers un modèle complètement payant. Elon Musk penserait notamment à un système de péage (paywall) inspiré de certains médias.

Twitter limité en temps ?

Au départ, les équipes de Twitter avaient suggéré à Elon Musk de faire payer les gros comptes (les médias, les institutions, les célébrités…), qui sont finalement celles qui ont le plus besoin de Twitter. Le milliardaire, qui aurait indiqué à plusieurs reprises être le seul décisionnaire de l’entreprise, a préféré opter pour son plan d’élargissement de la certification. Lui veut commercialiser le badge bleu, afin de draguer un maximum d’abonnés. Un pari risqué, puisque clivant, mais qui a le mérite de s’adresser à des centaines de millions de personnes.

Le problème est que le nouveau Twitter Blue ne serait pas rentable, à cause de son trop petit prix de 8 dollars par mois. Si Twitter semble bel et bien disposé à le lancer (malgré un report de quelques jours), le réseau social s’inquiéterait de son efficacité sur ses revenus.

Le badge certifié à 8 dollars par mois, la mauvaise idée d’Elon Musk ? // Source : Montage Numerama

Que faire pour gagner de l’argent rapidement ? The Verge indique qu’Elon Musk et Esther Crawford, une des directrices de Twitter, discutent régulièrement d’un basculement du réseau social vers un modèle payant inédit pour une plateforme de l’ampleur de Twitter. L’idée d’Elon Musk est la suivante : limiter l’utilisation de Twitter dans le temps, avec une réinitialisation du compteur tous les mois. Par exemple, on peut imaginer que Twitter ne fonctionne gratuitement que 10 heures tous les mois. Si vous passez plus de temps dessus, alors vous devrez vous abonner.

Un Twitter payant peut-il fonctionner ?

Petit à petit, Elon Musk semble préparer le terrain pour la fin de la gratuité. Moins bonne mise en avant des comptes gratuits, fonctions exclusives aux abonnés… Un tel changement de stratégie ne serait pas vraiment surprenant au vu des premiers jours d’Elon Musk à la tête de l’entreprise. On peut toutefois se demander quel est le pourcentage d’utilisateurs qui partirait si Elon Musk allait aussi loin. L’histoire a prouvé que faire payer pour un service historiquement gratuit n’est pas facile.

Pour l’instant, Twitter ne souhaite pas commenter cette rumeur. Sa priorité semble être le lancement de l’abonnement à 8 dollars par mois, le reste viendra plus tard.