Écartée il y a 5 ans par un précédent gouvernement, l’idée de se servir de la plateforme FranceConnect pour vérifier l’âge des internautes désirant visiter des sites pornographiques revient sur le devant de la scène, en juillet 2025.

Et si, pour visiter légalement des sites pornographiques, vous passiez par la plateforme FranceConnect ? C’est la piste qui est en train de remonter parmi les options envisageables pour déployer un mécanisme fiable de vérification de l’âge des internautes se rendant sur des sites X. Ce faisant, cela écarterait d’office les visiteurs mineurs.

Cette éventualité a été signalée par Politico le 7 juillet 2025 et confirmée aussi par Contexte dans son brief du 8 juillet. Selon leurs informations, Paris a chargé ses ministères et administrations en vue de « participer au bêta test de la future application européenne de vérification de l’âge » via cette option — Bruxelles étant elle aussi engagée sur ce terrain.

L’affaire concerne, d’après nos confrères, le ministère de l’Intérieur, mais aussi la direction interministérielle du numérique, qui dépend du ministère de la Fonction publique, de la Simplification et de la Transformation de l’action publique, et France Identité, qui offre un système pour prouver son identité en ligne avec un degré de certitude élevé.

FranceConnect est un outil de connexion qui fournit une modalité d’accès homogène entre toutes les administrations et tous les services de l’État. On peut ainsi se connecter à son compte des impôts avec FranceConnect, si l’on a un compte actif sur l’une des sept services éligibles. France Identité en fait partie, aux côtés de La Poste (Identité Numérique).

L’application France Identité fonctionne en étroit lien avec la carte nationale d’identité électronique (CNIe), notamment pour la configuration initiale. Et, parmi les informations personnelles qui circulent entre la CNIe et l’appli figure la date de naissance, à partir de laquelle il est possible de déterminer l’âge de l’internaute qui fait la démarche.

Une idée déjà discutée en 2020, et écartée

La perspective d’un FranceConnect pour la pornographie a de quoi étonner, car l’outil a été pensé à l’origine pour les services publics. Mais ce n’est pas la première fois que l’idée est avancée. En juin 2020, un amendement listait dans son exposé des motifs cette option parmi les solutions d’identification de l’âge, avec la carte bancaire.

Une idée toutefois écartée par Cédric O, alors secrétaire d’État chargé du Numérique dans le gouvernement d’Édouard Philippe, au moment où lui était présenté le rapport du Conseil national du numérique (CNNum) l’identité numérique. Mais 5 ans plus tard, le gouvernement de François Bayrou la rend de nouveau plausible.

Cette piste a l’avantage d’être déjà bien installée : en 2024, le nombre de personnes passant par FranceConnect est évalué à quelques dizaines de millions (30 selon la Transformation numérique de l’État, 40 selon la direction interministérielle du numérique). Du côté de France Identité, on évalue aujourd’hui à 2 millions le nombre d’utilisateurs.

Reste toutefois une question délicate, qui se posait déjà en 2020 quand ce rapprochement était envisagé : comment sera reçue la perspective de devoir utiliser un outil purement administratif pour assouvir sa consommation de contenus X ? Des internautes pourraient trouver l’idée gênante, même avec des garanties techniques pour garantir l’anonymat.

Hormis cette option, d’autres systèmes de contrôle de majorité sont mis sur la table : la fourniture d’une preuve d’identité, comme un document officiel, ou bien mobiliser une carte bancaire, même si ce n’est pas une solution pure et parfaite. Autre possibilité : passer par une option biométrique qui consiste à analyser les traits du visage.

