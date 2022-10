Samsung a un plan pour empêcher les réparateurs de smartphones de fouiller dans vos photos.

« Notre vie entière se trouve sur nos téléphones, des informations sur les cartes bancaires aux photos de famille. » C’est de ce constat initial que Samsung a inventé un nouveau type de fonctionnement pour ses smartphones : le mode maintenance. Il s’agit d’un paramètre à activer juste avant de confier son téléphone à un service de réparation, officiel ou non.

Un mode pour bloquer les réparateurs indiscrets

Le but de ce mode, annoncé le 25 octobre 2022 sur le site du constructeur sud-coréen, est de compartimenter le contenu du smartphone afin que seules les parties utiles au dépannage soient accessibles. Concrètement, ce mode vise à sécuriser les sections contenant vos données personnelles, notamment les fichiers stockés (photos, vidéos, etc.) et les messages envoyés et reçus.

À l’activation du mode, il sera nécessaire de redémarrer le téléphone. Un compte provisoire sera fourni pour le réparateur, qui n’aura pas non plus accès aux applications installées par le propriétaire du mobile. Il pourra éventuellement en installer depuis le Galaxy Store, mais celles-ci seront automatiquement effacées à la fin de l’intervention.

Le Samsung Galaxy S22 Ultra. // Source : Louise Audry pour Numerama

Le mode a été testé en Corée du Sud au mois de juillet sur le Galaxy S21, puis en Chine deux mois plus tard. Il avait été repéré à l’époque et il avait été salué comme un bon moyen d’éviter les regards indiscrets. Il existe des témoignages de clients et de clientes qui ont eu la très mauvaise surprise de découvrir leur vie privée être exposée, notamment sur des photos intimes dérobées.

Ce mode arrive en priorité sur le Galaxy S22 dans le monde entier. La société sud-coréenne prévoit de l’étendre dans les semaines et les mois à venir avec d’autres modèles compatibles One UI 5 (Android 13). La liste n’est pas précisée, mais cela concernera possiblement des gammes comme les Z Fold, Z Flip, S21, S20, Tab S8, et leurs nombreuses variantes.

Samsung, malgré une campagne de test pour valider le bon fonctionnement du mode maintenance, recommande toutefois à sa clientèle de conserver le réflexe de bien sauvegarder au préalable ses données. Si les dépannages se passent en général bien, une erreur irrécupérable peut toujours se produire par inadvertance.

Si dans certains cas de figure, ce mode n’est pas nécessaire pour l’intervention — s’il s’agit de réparer une fissure sur la dalle en verre recouvrant l’écran, le technicien n’a pas besoin d’avoir accès au téléphone déverrouillé –, il le devient quand l’accès au contenu du mobile devient nécessaire. D’autres fabricants de smartphones seraient avisés de s’inspirer de Samsung.