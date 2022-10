[Deal du jour] Rakuten propose une réduction sur la tablette iPad Pro M1 (2021) d’Apple. La version Wi-Fi 128 Go de 11 pouces est actuellement en promotion à moins de 820 €. L’occasion de mettre la main sur une des meilleures tablettes du marché, pendant qu’elle est abordable.

C’est quoi, cette promotion sur l’iPad Pro M1 ?

La tablette d’Apple version 11 pouces, Wi-Fi et 128 Go, est vendue 1 069 € sur le site officiel d’Apple. Elle est sur Rakuten au prix de 827,99 €. Et grâce au code KIR8100, à rentrer dans le panier, elle passe à 819,99 €. Attention, avant de valider le panier, une garantie Casse et Vol d’une valeur de 58,99 € s’ajoute automatiquement. Veillez à bien l’enlever si elle ne vous intéresse pas.

C’est quoi, cette tablette de la marque Apple ?

Cet iPad Pro M1 2021 en promotion possède une dalle de 11 pouces. Alors que le modèle 12,9 pouces est doté d’un écran mini-LED, ce modèle conserve la technologie LCD des précédents iPad Pro. Son taux de rafraîchissement est de 120 Hz. Température des couleurs et luminosité sont toujours au top. Cette dernière peut se régler à votre convenance selon que vous consultez votre tablette en plein soleil ou dans le noir. Le contraste est excellent pour un simple écran LCD.

L’iPad Pro M1 s’accompagne de la fameuse puce Apple M1, déjà présente dans les MacBook Pro. Couplée à 8 Go de RAM elle offre d’excellentes performances. C’est simple, la tablette d’Apple fera tourner n’importe quel contenu avec une fluidité remarquable. Ce modèle n’a rien à envier à la version 12,9″. Si la taille de cette dernière vous fait peur, alors l’iPad Pro 11 pouces s’avère une excellente alternative, plus petite et presque aussi performante.

L’iPad Pro M1 // Source : Capture d’écran Numerama

Cet iPad Pro est-il une bonne affaire ?

À moins de 820 €, cette version de 128 Go est une excellente affaire, surtout avant la hausse des prix d’Apple. L’iPad Pro 11″ (2021) possède des dimensions de 247,6 × 178,5 × 5,9 mm pour un poids de 466 g seulement. Il est doté de quatre haut-parleurs, situés en haut et en bas, qui procure un bon rendu sonore.

L’autonomie est comprise entre 12 h et 15 h, en fonction de votre utilisation et se recharge en environ 2 h 30 min. Le port USB-C est compatible Thunderbolt 3 et USB 4. L’iPad Pro M1 est aussi compatible avec plein d’accessoires, comme l’Apple Pencil ou le Magic Keyboard.

