La dixième génération de l’iPad, annoncée le 18 octobre, inaugure un nouveau design plus moderne. Malheureusement, Apple a profité de son introduction pour augmenter le prix de toutes ses tablettes, y compris les anciennes. Voici les meilleures offres du moment, avant l’augmentation générale.

Après les iPhone, au tour des iPad de subir des augmentations tarifaires. Apple a présenté mardi 18 octobre un nouvel iPad et de nouveaux iPad Pro qui coûtent quasiment 200 euros de plus que leurs prédécesseurs… tout en augmentant les prix des modèles existants.

Il y a quelques jours, Apple commercialisait ses iPad Pro au tarif de 899 euros (11 pouces) et 1 219 euros (12,9 pouces), Aujourd’hui, elles sont à 1 069 euros (11 pouces) et 1 469 euros (12,9 pouces), pour des différences très légères. Une hausse de prix causée en partie par l’inflation et l’équivalence euro/dollar.

Cette augmentation est aussi valable pour les anciens modèles. L’iPad 9 prend 50 euros de plus pour un prix de départ de 439 euros, l’iPad mini 6 passe de 559 euros à 659 euros et l’iPad Air passe de de 699 euros à 789 euros… À ces prix s’ajoutent celui de l’iPad 10, commercialisée à partir de 589 euros. En attendant que tous les sites marchands changent leurs prix, voici les meilleures offres sur les tablettes d’Apple :

Quelles sont les offres du moment ?

iPad mini 6

L’iPad mini 6 est le plus petit des iPad. Avec son écran de 8,3 pouces de grande qualité, sa puce A15 Bionic ultra performante et son appareil photo de 12 Mpx qui peut dépanner de temps en temps, il s’agit d’une tablette aimée par les fans d’Apple. Apple a augmenté de 100 euros son prix (659 euros), mais il est encore temps de l’obtenir pour moins.

iPad 9

L’iPad 10, présenté le 18 octobre, ne remplace pas vraiment l’iPad 9. Plus moderne (écran bord à bord, USB-C, etc.), cette nouvelle tablette est une sorte de version haut de gamme de la tablette d’entrée de gamme (Oui…). L’iPad 9 reste au catalogue et devrait séduire les personnes à la recherche d’une tablette abordable. Malheureusement, son prix a augmenté. Il coûte maintenant 439 euros, ce qui fait un peu mal pour son design vieillissant.

iPad Air 5

L’iPad Air 5 reprend le design de l’iPad Pro et utilise la très puissante puce M1. Son principal point de distinction est l’absence de la technologie Face ID et d’un écran 120 Hz. Cette tablette est très performante et compatible avec les mêmes accessoires que l’iPad Pro, mais se contente d’un capteur d’empreintes Touch ID et d’un écran 60 Hz. Dommage qu’Apple ait augmenté son prix de 699 à 789 euros. À ce prix, il est un moins bon rapport qualité-prix qu’autrefois.

iPad Pro (2021)

En attendant que les iPad Pro de 2022 leur piquent leurs places (et augmentent les prix), l‘iPad Pro de 2021 est une bonne affaire. Décliné en deux tailles (11 et 12,9 pouces), il s’agit du produit le plus complet d’Apple. Puce M1, écran 120 Hz, mini-LED sur le grand format… Le nouvel iPad Pro est plus puissant, mais globalement similaire. Alors pourquoi pas payer moins cher?

Apple Pencil

Petit bonus, Apple a augmenté de 20 euros le prix de l’Apple Pencil de 1ère génération, indispensable sur iPad 9 et iPad 10… Il reste donc quelques jours pour le trouver en dessous de 129 euros.

Pour aller plus loin avec les iPad

