[Deal du jour] Pour augmenter le stockage et les performances de votre PS5, Amazon propose une super promotion sur le SSD Interne P5 Plus 1 To de la marque Crucial. À moins de 100 €, c’est une excellente occasion d’optimiser l’efficacité de votre console.

C’est quoi, la promotion sur ce SSD Interne 1 To ?

Amazon propose une réduction sur le SSD P5 Plus de 1 To de la marque Crucial. Habituellement, on le trouve à plus de 100 €, il passe à 94,99 € pendant les Prime Day.

C’est quoi, ce SSD interne compatible PS5 ?

Le Crucial P5 Plus est un SSD qui se destine aussi bien aux PC qu’à votre PS5. Dans le cas de cette dernière, le SSD joue un rôle prépondérant pour lancer des jeux gourmands en ressources avec une efficacité et une fluidité unique. De plus, un SSD de type NVMe est la solution évidente pour rajouter du stockage sur la console de Sony. Notez qu’il est fortement recommandé de prendre en plus un dissipateur de chaleur, quasiment essentiel pour éviter la surchauffe de votre console. Outre avec la PS5, le SSD P5 Plus est également compatible avec de nombreux systèmes d’exploitation. Il dispose de la technologie NVMe Gen 4, avec des vitesses de lecture séquentielle qui peuvent atteindre 6 600 Mo/s. L’interface utilisée est en PCIe 4.0. Vous aurez des démarrages, temps de chargement, téléchargements et transferts de fichiers accélérés.

SSD P5 Plus 1 To de Crucial // Source : Crucial

Ce SSD Interne P5 Plus 1 To de Crucial est-il une bonne affaire ?

Le prix du SSD interne P5 Plus est rarement descendu sous les 100 €, c’est donc une excellente affaire. Sa grande compatibilité avec de nombreux systèmes d’exploitation et avec la PS5 est un véritable atout. Pour la console de Sony, pensez bien à installer la dernière version à jour du firmware. Dans le cas d’une utilisation sur un PC, vos photos, vidéos ou jeux seront stockés avec fiabilité. Le P5 Plus sera aussi utile pour émuler des machines virtuelles, stocker de nombreux fichiers et effectuer des sauvegardes quotidiennes. Sachez que si vous souhaitez une plus grande capacité de stockage, le P5 Plus 2 To est aussi en promotion à moins de 185 €.

Pour aller plus loin avec les disques durs

👉 Notre article sur l’utilité des SSD

👉 Notre tuto pour installer un SSD sur votre PS5

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.