Pour la deuxième fois cette année, Amazon lance ses Prime Day. Deux jours durant lesquels, les détenteurs d’un abonnement Prime pourront profiter d’offres promotionnelles intéressantes sur des produits tech. Numerama vous guide !

Si votre PC commence à montrer quelques signes de fatigue et met trois heures à démarrer, c’est peut-être le bon moment pour changer d’ordinateur portable. Pour vous aider à vous retrouver parmi les milliers d’offres disponibles, nous avons sélectionné avec amour les meilleurs PC en promo du Prime Day. Ces offres ne sont probablement pas les plus impressionnantes en termes de rabais, mais elles sont de véritables opportunités pour vous équiper d’un ordi portable tout neuf que vous soyez gamer ou simple particulier.

Le Dell G15 5510 : le portable pour gamer accessible

Quelle est la promotion sur le Dell G15 5510 ?

Habituellement vendu au prix de 749 €, Amazon vous permet d’économiser 150 € sur l’achat de cet ordinateur portable. Soit une remise de 20 %.

Le Dell G15 5510 en vaut-il la peine ?

Oui. Il garantit une expérience de jeu fluide à emporter partout pour moins de 1 000 €.

Avec son écran de 15,6 pouces, et son poids de 2,6 kilos, le Dell G15 5510 vous permet d’embarquer dans votre sac à dos, des heures de jeux avec un bon rapport qualité/prix sans négliger l’expérience de jeu. Cet ordinateur portable de Dell s’équipe d’un processeur Intel Core i5 de dixième génération et d’une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3050 avec 4 Go de mémoire GDDR6. Cette configuration promet une bonne réactivité ainsi qu’une performance graphique honorable, même avec des jeux plutôt gourmands.

Évidemment, il fera également tourner les logiciels de créations graphiques sans difficultés. Son clavier rétro-éclairer permet des sessions de jeu nocturnes. Par ailleurs, le PC assure une bonne connectivité avec différents ports, dont 2 USB 2.0, 1 USB 3.2 et 1 HDMI.

Dell G15 5510

À qui est destiné le Dell G15 5510 ?

Clairement aux jeunes gamers qui n’ont pas les moyens d’investir dans une machine portable plus performante, mais qui souhaitent pouvoir jouer sans ramer toutes les deux secondes.

Le HP Chromebook : le PC ultraportable

Quelle est la promotion sur le HP Chromebook ?

Le Chromebook est commercialisé à 369 € hors promotion. Durant les journées Prime, vous le trouverez à 199 €. Une belle économie de 170 € qui représente presque la moitié de son prix initial.

L’ultra portable Chromebook en vaut-il la peine ?

Un prix plus qu’abordable pour un ordinateur portable à usage particulier qui remplit toutes ses promesses.

Le Chromebook a tout ce qu’il faut, où il faut. Un poids plume d’1,3 kilo et un écran de 12 pouces permettent de l’emporter partout. Il est convertible et permet de regarder Netflix en mode tablette, mais également de rédiger des mails ou de créer un Google Slides en position ordinateur portable classique. Le système d’exploitation utilisé est celui de Chrome OS. Rapide avec des mises à jour automatiques, vous pouvez accéder à des milliers d’applications. Côté technique, le Chromebook promet une autonomie de 13 heures, une mémoire vive de 4 Go et 36 Go de stockage.

HP Chromebook x360 12b-ca0000sf

À qui est destiné le Chromebook ?

Pour toutes celles et ceux qui souhaitent s’équiper d’un ordinateur portable efficace sans se ruiner. Posséder un accès Internet est aujourd’hui indispensable et le Chromebook permet d’acquérir un PC portable qui tient la route à moindre coût. Si vous consultez principalement Internet et avez l’usage d’applications Web, l’utilisation d’un Chromebook vous est tout indiqué.

Attention néanmoins à son système d’exploitation, qui n’est ni Windows ni macOS, et qui peut demander une petite prise en main au départ.

Le Microsoft Surface Pro 8 : l’ordinateur/tablette haut de gamme

Quelle est la promotion sur la Surface Pro 8 ?

Les abonnés et abonnées d’Amazon peuvent s’offrir la Surface Pro 8 à 999 € au lieur de 1 469 € durant les PrimeDay. Cette promotion de 32 % représente une économie de 469 €.

Le petit ordinateur de Microsoft en vaut-elle la peine ?

La Surface Pro 8 allie confort d’utilisation et performances pour exploiter le meilleur de Windows 11.

L’écran tactile de 13 pouces affiche une fréquence de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz, ce qui fluidifie l’usage du stylet et améliore l’interaction tactile. Très légere, la Surface Pro 8 pèse moins de 1 kilo et offre une autonomie de 16 heures. Grâce à son processeur Intel Core 11ᵉ génération, la Surface Pro 8 permet de faire tourner aussi bien des jeux que des logiciels créatifs. Les 10 mégapixels avec mise au point automatique de la caméra arrière promet des prises honnêtes et la caméra Windows Hello améliorée permet de déverrouiller l’appareil en toute sécurité.

Microsoft Surface Pro 8

À qui est destinée la Surface Pro 8 ?

À tous les utilisateurs de programmes spécifiques qui peuvent être gourmands en ressources, et notamment en mémoire, qui souhaitent être mobiles sans perdre en performances.

ROG STRIX : le PC gaming par excellence

Quelle est la promotion sur le ROG Strix ?

Ce PG de gamer se trouve en temps normal à 1 788 €. Pendant ces 48 heures d’offres et de bons plans Amazon, vous le trouverez à 1 599 €. Vous économiserez 188 € sur son prix d’origine.

Le ROG Strix en vaut-il la peine ?

Depuis toujours la marque Asus s’impose comme la référence du PC gamer avec leur gamme ROG. Le ROG Strix n’échappe pas à la règle et constitue une valeur sûre en termes de PC gaming. C’est l’assurance de plusieurs heures de jeux garanties.

League of Legends, Word of Warcraft … le ROG Strix fait tourner tous les jeux compétitifs et MMORPGH grâce à son processeur AMD Ryzen 7 et sa carte graphique RTX 3070. La mémoire vive de 16 Go et son écran de 15,6 pouces Full HD 300 Hz offrent qualité graphique et fluidité de jeu.

ROG STRIX-G15-G513QR-HF016W

À qui est destiné ce PC gaming ?

Aux gamers inconditionnels, passant des heures devant leur écran, qui souhaitent investir dans une bonne machine pour jouer.

