Ces 11 et 12 octobre 2022, Amazon organise sa deuxième Saint-Bezos de l’année : les Prime Day d’automne. Après l’édition du mois de juillet, le site de vente en ligne propose de nouveau des produits en promotion à ses abonnés et abonnées Prime. Pour vous aider à y voir plus clair parmi les très nombreuses offres, Numerama vous propose une sélection des meilleurs produits.

C’est reparti pour l’événement « Prime Day ». À partir du mardi 11 octobre et pendant deux jours, Amazon propose des réductions sur de nombreux produits pour ses abonnés et abonnées Amazon Prime. Une très bonne occasion d’acheter les trucs que vous avez en wishlist depuis des mois. Il convient néanmoins de prendre garde : les promotions proposées dans le cadre d’évènement comme le Prime Day peuvent donner envie de consommer plus que ce qu’on a besoin. Nos conseils pour acheter intelligemment pendant ce Prime Day vous seront bien utiles.

Et comme tous les ans, nous vous guidons avec une sélection dédiée à la tech. Ce guide est actualisé en temps réel durant les deux jours de l’événement, les 11 et 12 octobre : n’hésitez pas à revenir souvent dessus.

Si vous avez des doutes sur certains produits, consultez nos guides d’achat, que nous mettons régulièrement à jour avec les meilleurs produits tech actuels.

Cette nouvelle édition du Prime Day est l’occasion pour Amazon de rappeler que malgré la récente augmentation du prix de l’abonnement Amazon Prime, le service est toujours intéressant. L’abonnement Amazon Prime coûte 69,90 euros par an (avec un essai gratuit de 30 jours), ou 6,99 euros par mois. Il vous donne accès à la livraison express en un jour ouvré et au service de SVOD Prime Vidéo.

Le casque Bose à l’excellente réduction de bruit

Le très épuré Bose 700 est un casque sans fil à réduction de bruit active. Il filtre avec efficacité la plupart des sons ambiants afin de ne pas être dérangé par le bruit autour de vous. L’immersion est totale avec un niveau d’isolation impeccable. Le Headphones 700 vous plongera dans une bulle de tranquillité assez bluffante. L’audio pèche légèrement dans la restitution des instruments, mais est à l’aise avec les basses et les timbres de voix sont respectés. Sa conception, légère et robuste, le rend agréable une fois sur les oreilles et il se maintient correctement sur la tête, sans pressions. L’autonomie promise est de 20 heures, avec réduction du bruit active, et il permet de recharger plus de 3 h d’écoute en 15 minutes, grâce à la charge rapide.

Une montre connectée avec une très bonne autonomie

Le look traditionnel de la GTR 2e met en avant l’écran AMOLED de 1,39 pouce de cette montre connectée Amazfit. Vous pourrez personnaliser son affichage avec plus d’une cinquantaine de cadrans et écrans différents. Elle embarque de nombreux capteurs de santé. Qualité du sommeil, rythme cardiaque, niveau de stress ou encore oxygénation du sang sont mesurés et contrôlés. La GTR 2e vous suit dans vos activités sportives avec ses 90 sports enregistrés, y compris la natation, grâce à son étanchéité jusqu’à 50 mètres. L’autonomie promise est de 24 jours en mode classique et jusqu’à plus de 40 jours en mode économie d’énergie.

Un aspirateur robot connecté

L’aspirateur iRobot Roomba i7 vous aide à nettoyer votre intérieur. Grâce à la cartographie intelligente, il est capable de distinguer les zones à nettoyer et de diriger le nettoyage vers les endroits à fort passage. La technologie Dirt Detect permet au Roomba i7 de détecter les zones particulièrement sales de votre maison et de s’y concentrer. Il se programme facilement via l’application iRobot HOME, ou via les assistants Google et Alexa. Son système de nettoyage en trois étapes convient à différents types de sol et est parfait pour les poils d’animaux. Notez toutefois que son autonomie est d’un peu plus d’une heure, ce qui n’est pas énorme si vous avez une grande surface.

Ce kit de démarrage avec deux ampoules connectées

Si vous démarrez dans la domotique et souhaitez commencer par l’éclairage de vos pièces, la gamme Hue est rapide à prendre en main et facile à installer. Ce kit de démarrage est composé d’un pont de connexion à brancher une prise murale et deux ampoules E27 White & Color. Il vous suffit de synchroniser le tout via l’application dédiée sur votre smartphone ou tablette iOS/Android et vos ampoules prêtes à l’emploi. Vous pourrez changer à loisir l’intensité et la couleur de l’éclairage depuis l’application Philips Hue. Il sera possible de contrôler ou de planifier l’allumage ou l’extinction des ampoules pour simuler une présence chez vous. Vous pouvez contrôler l’intensité et la couleur des ampoules par la voix, avec Siri, Amazon Alexa ou Google Assistant.

L’excellente tablette de Samsung

Plus abordable que la Galaxy Tab S7, la S7 FE est une excellente alternative. Elle conserve la même diagonale de 12,4 pouces et malgré l’absence d’un écran OLED, son écran LCD possède une très bonne résolution de ‎2560 × 1600 pixels. Ses finitions sont exemplaires, et sa façade arrière peut accueillir le stylet S Pen grâce à un système aimanté. Le stylet est d’ailleurs inclus avec la Galaxy Tab S7 FE. Il vous servira à naviguer sur votre tablette ou à effectuer des prises de notes qui se transformeront en texte. La Galaxy Tab S7 FE exploite One UI 3.1 sous Android. Sachez que la promotion est accompagnée d’une offre de remboursement. Vous devrez d’abord commander le produit, puis le remboursement de 100 € s’obtient en suivant les étapes indiquées sur la page dédiée.

Un home cinéma 5.1 sans fil

Sony propose un Home Cinéma 5.1 avec cinq enceintes, dont trois dans la barre de son et un caisson de basse. Le système est dépourvu de fils entre la barre de son placée devant votre téléviseur et les enceintes surround à l’arrière. Le son 5.1 restitué est naturel et remplit un salon. L’amplitude sonore est plus élevée qu’avec une barre de son classique, malgré un léger manque de puissance. Les canaux surround créent un espace sonore à 360° réaliste. Les branchements se font via le caisson de basse. Une clé USB ou un disque dur externe contenant des fichiers audio peuvent aussi être lus. La barre de son 5.1 Sony HT-S40R peut aussi se connecter en Bluetooth, pour écouter de la musique depuis votre smartphone ou votre ordinateur. À noter que la HT-S40R décode le son Dolby Digital 5.1, mais pas le DTS, qui n’est supporté.

Une tablette ultra-polyvalente

La Surface Pro 8 est une tablette d’un centimètre d’épaisseur à l’excellente qualité de fabrication. Vous pouvez transformer le Surface Pro 8 en véritable PC si vous le désirez. Il suffit d’associer un clavier, bien sûr vendu séparément. Il est équipé d’un processeur Intel de 11e génération Core i5 ou Core i7 au choix, accompagné de 8 Go ou 16 Go de mémoire vive et d’un SSD de 512 Go. La Surface Pro 8 possède une dalle IPS de 13 pouces qui affiche une résolution de 2880 × 1920 pixels. Le taux de rafraichissement est fixé par défaut à 60 Hz, mais peut monter jusqu’à 120 Hz. La connectique est malheureusement limitée avec deux ports Thunderbolt 4 et une prise mini-jack. Le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.2 sont de la partie. Enfin, l’autonomie est d’environ 7 h pour une utilisation normale.

La confortable souris de Logitech

La MX Master 2S est une souris confortable, mais imposante, qui ne conviendra pas aux petites mains. Sa forme bombée procure une excellente prise en main et les doigts se positionnent naturellement. La souris est résistante et le toucher est agréable. Il y a un total de sept boutons sur la Logitech Mx Master 2S. En plus de la molette et des boutons de tranche, vous trouverez une seconde molette dédiée au défilement horizontal ainsi qu’un bouton réservé au pouce. Les déplacements sont fluides et précis, même si la présence d’un tapis de souris est recommandée. La souris est accompagnée du logiciel Logitech Options qui permet de remapper les boutons et modifier quelques réglages principaux.

