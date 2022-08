Comme promis en juillet, le groupe Meta déploie un nouveau moyen de se connecter à ses services. Pour que les anti-Facebook puissent accéder à la réalité virtuelle, il est désormais possible de créer un compte Meta, sans lien avec le réseau social. Bien que cela reste évidemment le même groupe.

Facebook a un problème d’image. Conscient que beaucoup de personnes détestent le réseau social, Mark Zuckerberg avait annoncé en octobre 2021 changer le nom de son groupe, qui se fait désormais appeler Meta. Son objectif est de rendre son entreprise moins dépendante de Facebook, afin d’aller vers d’autres secteurs comme la réalité virtuelle et le métavers. Mais Meta s’est vite rendu compte que cela n’allait pas être facile, en grande partie à cause du lien entre Facebook et ses autres services.

En juillet 2022, Meta a annoncé qu’il allait rendre possible l’utilisation d’un casque Oculus sans compte Facebook, afin de donner envie à un public réfractaire à son réseau social de goûter à la réalité virtuelle. Depuis le 23 août 2022, il est possible de se créer un compte Meta pour accéder aux services du groupe sans compte Facebook.

Pour aller plus loin Pour rendre ses casques de réalité virtuelle plus populaires, Meta va les déconnecter de Facebook

Votre compte Meta, avec ou sans Facebook ?

Comment créer un compte Meta ? Il y a plusieurs possibilités.

À la première configuration d’un casque, vous pourrez en créer un à partir de zéro.

Si vous en possédez déjà un casque, alors vous devez procéder à une migration. Rendez-vous directement sur le site de Meta afin de créer votre nouvel identifiant. Ironiquement, vous allez voir que Meta vous demande de vous connecter avec votre compte Facebook, ce qui est assez absurde au vu du but du compte Meta. Plus tard dans la configuration, les deux pourront bien être dissociés.

Les différentes options à la création d’un compte Meta. // Source : Capture Numerama

Pendant environ deux minutes, Meta va vous poser plein de questions. Il est par exemple possible d’avoir un compte Meta connecté à son compte Facebook pour retrouver ses amis dans la réalité virtuelle, ou de complètement couper le pont pour repartir de zéro. À vous aussi de choisir qui peut vous suivre, puisqu’il n’est désormais plus question « d’amis » mais de « followers ».

La déconnexion de Facebook est facultative. // Source : Capture Numerama

Dans le métavers Horizon Worlds, les personnes que l’on rencontre sont désormais des « followers Horizon ». D’ailleurs, Meta vous propose de changer de pseudo pendant la configuration du compte. Il est désormais possible d’afficher seulement votre prénom, alors qu’il fallait autrefois un pseudonyme unique.

Le compte Meta est obligatoire pour accéder au métavers. // Source : Capture Numerama

À quand le compte Meta ailleurs ?

Pour l’instant, le compte Meta semble réservé à Oculus. Nous ne serions pas étonnés de voir Meta l’étendre dans le futur, pour par exemple permettre aux utilisateurs de Messenger qui le souhaitent d’accéder à la messagerie sans compte Facebook. Cette nouvelle identité devrait permettre à Meta d’améliorer son image, à condition qu’un nouveau scandale n’éclate pas sur l’utilisation de ces nouvelles données.