Dans l’application Instagram, il existe une manière de voir à quoi ressemblait votre compte, il y a de ça des années. Attention, haussements de sourcils et roulement d’yeux garantis.

Qui n’a jamais eu envie de redécouvrir ses anciennes biographies de 2012 ou encore son premier like ? Sur Instagram, il y a une manière de consulter directement dans l’application les modifications les plus importantes que vous avez effectuées dans votre compte.

À quoi ressemblait votre Instagram en 2012 ?

Vous ne le saviez peut-être pas, mais oui, Instagram garde tout, depuis la création de votre compte. Donc tout ce que vous avez liké depuis le début, les commentaires… tout est bien conservé.

Si vous voulez fouiller les pépites de votre profil, la démarche est simple, il ne vous faudra que quelques minutes pour redécouvrir les tréfonds de 2012.

Rendez-vous sur votre profil , il vous faudra appuyer sur les trois petits traits en haut à droite de votre écran.

, il vous faudra appuyer sur les trois petits traits en haut à droite de votre écran. Cela vous ouvrira un menu déroulant avec des paramètres, celui qui va nous intéresser est « votre activité ».

Une fois dans cette rubrique, vous allez pouvoir consulter toutes les informations relatives à votre compte, exemple : votre temps passé sur Instagram. Mais le plus intéressant se trouve dans les onglets « interactions » et « historique du compte ».

Cliquez sur « interactions », c’est là où vous pourrez consulter vos premiers commentaires et likes.

Petit plus, pas besoin de scroller jusqu’en bas, Instagram a intégré l’outil « trier et filter ». Ce qui vous permettra de regarder les interactions les plus anciennes en premier en cliquant simplement sur « trier par » et en sélectionnant « du plus ancien au plus récent ».

Pour « historique du compte » vous trouverez vos premiers pseudos ainsi que vos biographies les plus datées, de quoi bien rigoler pour certains.