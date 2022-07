Cette nouvelle fonctionnalité permet de mener une existence bien plus sereine sur Twitter, si vous souhaitez limiter les notifications que vous recevez.

Cela fait des années que les Twittos aguerris réclament la possibilité de « sortir » d’une discussion dans laquelle elles ou ils ont été embarqués. Depuis la mi-juillet 2022, c’est désormais possible. Twitter a ajouté l’option intitulée « quitter cette conversation » à sa plateforme. Voci comment l’utiliser.

Comment ne plus être mentionné dans une conversation sur Twitter

La démarche pour faire disparaître son identifiant d’une conversation Twitter, et donc ne plus être mentionné (et ainsi, ne plus recevoir de notifications), la démarche est aussi simple que claire.

Cliquez sur le tweet où vous êtes mentionné ou mentionnée

Cliquez sur « Quitter cette conversation »

Désormais, l’identifiant n’est plus cliquable. Comme vous pouvez le constater ci-dessous, le nom devient grisé, comme du simple texte. Si quelqu’un répond à la conversation, vous n’aurez plus aucune notification. Il sera également impossible pour un autre internaute de vous rajouter une nouvelle fois dans la discussion — ce qui est une barrière nécessaire pour lutter contre le cyberharcèlement.

Et voilà ! Vous avez désormais la possibilité d’ignorer une conversation, sans pour autant être obligée ou obligé de passer votre compte en privé, ou de fuir l’application lorsque les invectives se font trop nombreuses.