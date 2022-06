Coup d’envoi des soldes d’été 2022 ! Plutôt que d’écumer les sites de e-commerce à la recherche des meilleures affaires, voici la sélection de Numerama, mise à jour quotidiennement.

Entre le Black Friday et les French Days, on en oublierait presque les classiques soldes d’été. Pourtant, il s’agit aussi d’une formidable occasion de s’équiper en produits tech, d’autant plus que cette saison précède généralement le lancement de nouveaux produits (certains revendeurs déstockent). Voici notre sélection, qui s’efforce bien entendu de sélectionner les offres véritablement intéressantes, mais aussi de varier les types de produits, marques ou encore vendeurs. Et pensez à revenir tous les jours, puisque cet article sera mis à jour régulièrement.

Des écouteurs sans fil de qualité : les Apple AirPods Pro

199 euros au lieu de 279 euros

Pour 199 euros (voire 184 euros avec un code promo si vous êtes abonné Cdiscount à volonté), les Apple AirPods Pro sont assurément une bonne affaire pour une personne à la recherche de bons écouteurs intrauriculaires, avec réduction de bruit et intégration à l’écosystème Apple. Ne nous croyez pas sur parole, lisez plutôt notre test complet.

Un smartphone : le OnePlus 10 Pro

699 euros au lieu de 879 euros

Testé par nos confrères de Frandroid, le OnePlus 10 Pro est un solide smartphone haut de gamme sous Android. À 699 euros (ou 649 euros pour les membres Cdiscount a volonté), cet appareil dispose assurément d’un des meilleurs rapports qualité-prix des soldes. Il dispose d’un joli design, d’un module caméra polyvalent et tourne sous une surcouche logicielle très épurée.

Un smartphone (mais qui se plie) : le Samsung Galaxy Z Fold 3

1 299 euros au lieu de 1 799 euros

Si le prix du OnePlus ci-dessus ne vous fait pas peur et que vous êtes tentés par l’aventure des smartphones pliants, le Samsung Galaxy Z Fold 3 peut se récupérer à 1 299 euros au lieu des 1 799 euros d’origine. Une fois encore, les membres CDAV peuvent faire baisser le prix à 1 199 euros avec un code promo. Avant d’investir, n’hésitez pas à faire un tour sur le test complet de Frandroid.

Une box : la Xiaomi Mi Box S

49,99 euros au lieu de 69,99 euros

Déjà connu pour son excellent rapport qualité/prix, la box multimédia Android TV Xiaomi Mi Box S est encore plus intéressante à 49,99 euros. Pour tout savoir sur ce produit compatible 4K UHD et HDR, direction Frandroid !

Une tablette : la Realme Pad (32 Go)

149 euros au lieu de 239 euros

Besoin d’une tablette raisonnable ? La Realme Pad, dans sa version 32 Go, est une solution tout à fait envisageable. Surtout pour 149 euros (ou 134 euros pour les abonnés chez Cdiscount, une nouvelle fois), au lieu de 239 euros. Ce n’est pas la tablette la plus performante du marché bien évidemment, mais comme solution d’appoint difficile de faire mieux.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.