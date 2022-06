Le retour de l’été est l’opportunité de se mettre à l’astronomie. Voici les spectacles astronomiques aisément accessibles, dont vous pouvez profiter tout au long du mois de juin 2022.

Après un mois de mai marqué par une belle éclipse lunaire, en partie visible depuis la France, juin 2022 est arrivé. Le mois du solstice d’été est une excellente occasion de se mettre à l’astronomie, alors que les températures remontent. Voici les dates à noter pour profiter des phénomènes célestes du mois, accessibles à l’œil nu.

Les phases de la Lune

Bien qu’elle soit l’astre le plus lumineux du ciel nocturne, la Lune n’a pas encore levé tous ses mystères. L’objet céleste le plus exploré par l’humanité est aussi celui qu’il est sans doute le plus facile d’observer, quand on débute en astronomie. Il est par exemple assez facile de contempler ses phases tout au long du mois.

Le mardi 7 juin , c’est le moment premier quartier de Lune. C’est alors une demi-Lune que l’on peut voir dans le ciel. On peut aussi dire que la Lune est en quadrature Est.

, c’est le moment premier quartier de Lune. C’est alors une demi-Lune que l’on peut voir dans le ciel. On peut aussi dire que la Lune est en quadrature Est. Le mardi 14 juin correspond à la pleine Lune. Cela signifie simplement que sa face visible est en totalité éclairée par le Soleil.

correspond à la pleine Lune. Cela signifie simplement que sa face visible est en totalité éclairée par le Soleil. Le mardi 21 juin , c’est le dernier quartier de Lune. Cette fois, la Lune est en quadrature Ouest.

, c’est le dernier quartier de Lune. Cette fois, la Lune est en quadrature Ouest. Le mercredi 29 juin, la nouvelle Lune est de retour. Inutile de la chercher dans le ciel ce jour-là, elle n’est tout simplement pas visible.

Les planètes visibles à l’œil nu

Il n’est pas nécessaire de posséder un télescope pour accéder aux planètes du système solaire. Certaines sont visibles à l’œil nu : Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Voilà à quels moments les trouver et dans quelles constellations elles se trouvent.

Planète Mercure Vénus Mars Jupiter Saturne Du 1er au 5 Mercure invisible Vénus 5h10 – 5h50 Bélier Mars 4h – 5h50 Poissons Jupiter 4h – 5h50 Poissons Saturne 2h40 – 5h50 Capricorne Du 6 au 12 Mercure invisible Vénus 5h – 5h40 Bélier Mars 3h50 – 5h40 Baleine Jupiter 3h30 – 5h40 Poissons Saturne 2h20 – 5h40 Capricorne Du 13 au 19 Mercure 5h30 – 5h40 Taureau Vénus 4h50 – 5h40 Bélier Mars 3h30 – 5h40 Poissons Jupiter 3h10 – 5h40 Poissons Saturne 1h50 – 5h40 Capricorne Du 20 au 26 Mercure 5h20 – 5h40 Taureau Vénus 4h50 – 5h40 Taureau Mars 3h10 – 5h40 Poissons Jupiter 2h40 – 5h40 Poissons Saturne 1h20 – 5h40 Capricorne Du 27 au 30 Mercure 5h30 – 5h50 Taureau Vénus 4h40 – 5h50 Taureau Mars 2h50 – 5h50 Poissons Jupiter 2h10 – 5h50 Baleine Saturne 0h50 – 5h50 Capricorne

Les autres phénomènes astronomiques

Et voici les autres phénomènes astronomiques notables en juin 2022.

Saturne entame son mouvement rétrograde le samedi 4 juin . Cela concerne son mouvement apparent dans le ciel : l’astre semble reculer. Mais ce n’est qu’un effet d’optique, lié à la géométrie des orbites. Physiquement, il ne se passe rien de spécial.

. Cela concerne son mouvement apparent dans le ciel : l’astre semble reculer. Mais ce n’est qu’un effet d’optique, lié à la géométrie des orbites. Physiquement, il ne se passe rien de spécial. Le samedi 18 juin , la Lune s’approche de Saturne dans la deuxième partie de la nuit.

, la Lune s’approche de Saturne dans la deuxième partie de la nuit. Le mardi 21 juin , c’est le jour du solstice d’été, à 11h13 précisément.

, c’est le jour du solstice d’été, à 11h13 précisément. Le lendemain, mercredi 22 juin , admirez le joli triangle isocèle formé par Mars, la Lune et Jupiter.

, admirez le joli triangle isocèle formé par Mars, la Lune et Jupiter. Le jeudi 23 juin , c’est auprès de Mars que la Lune, en fin croissant, s’installe.

, c’est auprès de Mars que la Lune, en fin croissant, s’installe. Le dimanche 26 juin , la Lune rend visite à la brillante Vénus.

, la Lune rend visite à la brillante Vénus. Puis, le lundi 27 juin, c’est de Mercure que la Lune s’approche.

Vous avez désormais toutes les dates clés pour observer le ciel ce mois-ci. Alors, bonnes observations !