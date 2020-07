De la Terre, il est possible d'observer un mouvement rétrograde de planètes (celui de Mercure est bien connu) : elles semblent comme reculer dans le ciel. Une animation permet de comprendre ce qui se passe exactement, en prenant un peu de hauteur.

Lorsque l’on dit qu’une planète est en rétrograde, de quoi parle-t-on ? Pour Mercure, par exemple, l’événement se produit assez régulièrement. Une animation, publiée par le planétologue James O’Donoghue sur Twitter le 12 juillet 2020, permet de comprendre l’origine de ce phénomène observé.

Lorsqu’une planète est en rétrograde, cela concerne son mouvement apparent autour du Soleil, observé depuis la Terre : l’astre semble reculer dans le ciel. Cet effet d’optique n’a pas de conséquence sur le plan scientifique, mais il peut être intéressant de prendre un peu de hauteur pour comprendre ce qui se passe. D’autant que le phénomène concerne toutes les planètes, tous les ans. Il n’a rien d’inhabituel : 75 % du temps en 2020, une planète est en rétrograde, estime James O’Donoghue.

The astronomical explanation for Mercury's retrograde motion in our skies : the inner planet appears to retrace its steps a few times per year. Every planet does this, every year. In fact, there is a planet in retrograde for 75 % of 2020 (so, it's not unusual) pic.twitter.com/HBHThq475i

— Dr James O'Donoghue (@physicsJ) July 12, 2020