Une éclipse lunaire totale se produit le lundi 16 mai 2022. Seule une partie de la planète peut en profiter en vrai. Alors, la France a-t-elle la chance d’assister à la première éclipse de Lune de l’année ?

Peu de temps après une éclipse solaire, une éclipse lunaire est sur le point de se produire. Le lundi 16 mai 2022, la Lune sera complètement éclipsée par notre planète, la Terre. Il s’agit de la première éclipse de Lune de l’année. Mais la France aura-t-elle la chance d’assister au spectacle ? En partie, oui.

Pour rappel, les éclipses de Lune se produisent forcément au moment de la pleine Lune. À cette période, la Lune se lève lorsque le Soleil se couche, et inversement. Cela veut dire que la Lune est visible toute la nuit. Logiquement, s’il fait nuit là où vous vous trouvez au moment d’une éclipse de Lune, vous pouvez donc la voir. Pour l’éclipse du 16 mai, l’éclipse sera visible entièrement depuis l’est de l’Amérique du nord et depuis l’Amérique du sud. La phase de totalité peut être vue depuis une partie de l’Europe le lundi matin.

Phases de l’éclipse Horaire (heure de Paris) Entrée dans la pénombre 3h32 Entrée dans l’ombre 4h27 Début de la totalité 5h29 Maximum 6h11 Fin de la totalité 6h54 Sortie de l’ombre 7h55 Sortie de la pénombre 8h50

À Strasbourg, on verra moins longtemps l’éclipse qu’à Paris

Selon les indications de l’Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE), « en France métropolitaine, la Lune se couchera pendant la phase de totalité : plus on ira vers l’ouest, plus on observera une grande partie de la totalité (20 minutes à Strasbourg, 40 minutes à Paris, 1 heure 10 minutes sur l’île d’Ouessant) ».

La France métropolitaine ne peut pas en voir la fin, la Lune étant déjà couchée (le coucher de Lune est prévu pour 6h09). Par contre, depuis les Antilles ou la Guyane, l’observation sera idéale, la Lune étant placée très haut dans le ciel.

Phases de l’éclipse du 16 mai 2022. // Source : IMCCE

En tout, la phase de totalité de l’éclipse dure 1 heure et 24 minutes, ce qui est assez bref pour une éclipse lunaire. L’éclipse du 16 mai est globalement courte : l’ensemble du phénomène doit durer 5 heures et 18 minutes.

Comment se produit une éclipse de Lune ?

Pour qu’une éclipse de Lune ait lieu, il faut forcément un alignement entre le Soleil, la Terre et la Lune, dans cet ordre. La Terre, venant s’interposer entre le Soleil et la Lune, bloque en totalité ou en partie le rayonnement de l’étoile qui vient en temps normal éclairer la Lune.

Il n’y a pas d’éclipse lunaire tous les mois, car la Lune ne passe pas dans l’ombre de la Terre à chacune de ses orbites. C’est parce que la trajectoire de la Lune autour de notre planète est inclinée, par rapport au plan dans lequel se trouve l’orbite de la Terre autour du Soleil.